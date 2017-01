Konta se corona en Sydney

La final se presentaba atractiva con dos jugadoras con patrones de juego muy distintos, una más ofensiva como es Konta y Radwanska siempre aprovechando la potencia de los golpes del rival, algo más defensiva y técnica.

El partido comenzó igualado con largos peloteos y con una Radwanska que entró más caliente en el partido y poniendo en serios aprietos el servicio de la jugadora británica que en su primer servicio tuvo que revertir una situación de deuce. Pero sería en el siguiente juego cuando la igualdad se rompería a favor de Konta ya que logró romper el saque de la tenista polaca, y esta ventaja que logró no la desaprovechó y consolidó el break logrado en el juego anterior, no sin complicaciones porque tuvo que salvar una bola de break y evitar así que se volviera a igualar el partido.

Aga no se sentía cómoda en la pista y el saque cedido hizo que bajar un poco sus prestaciones, esto añadido a que no conseguía dar la vuelta a la situación hacía que estuviera un poco frustrada y que no todos los golpes le salieran con la finura a la que nos tiene acostumbrados. Konta por su parte estaba de dulce y parecía que no miraba atrás, e incluso tuvo otra oportunidad de romper el saque de la favorita a llevarse el título. Tras 46 minutos de partido, la tenista británica ya tenía en su haber el primer set de la final con un resultado de 6-4.

En el segundo set se vio a una Konta desencadenada en la pista y su principal objetivo era cambiar el ritmo del partido, para que le fuera mucho más favorable a ella y dominar, más si cabe, el partido eliminando así cualquier atisbo de reacción de Radwanska. Con este esquema en la cabeza rompió el primer servicio de la polaca que seguía algo desconcertada y se limitaba a correr detrás de la pelota de lado a lado de la pista como si de un péndulo se tratara. El guión del partido seguía siendo el mismo y la nacida en Sydney no cedía y se seguía anotando juegos en su casillero para distanciarse en el marcador lo máximo posible. Radasnka volvió a ceder su saque y Konta se colocaría con 4-0 a favor tras volver a consolidar dicho break. Ya todo el pescado estaba vendido y los últimos cuatro juegos fueron un mero trámite para que Johanna se coronara campeona del torneo de Sydney, su ciudad natal.

En el apartado estadístico siempre ha sido a favor de la décima raque ta del mundo que logró siete aces con unos grandes porcentajes de servicios tanto con el primer como con el segundo saque, lo que se tradujo en un 100 % de efectividad en los juegos al saque ganados. Por su parte Radwanska no tuvo uno de sus mejores días en la pista y los números están ahí. Pese a lograr cuatro aces y a ganar el 65% de los puntos con el primer saque, no pudo ser continuista con el juego y eso a la hora de intentar ganar un partido, y más si es una final, es algo muy complicado, por lo que el resultado no es nada alarmista o sorprendente.

6-4 y 6-2 en una hora y 23 minutos de juego para que Konta lograra su primer título de la temporada. La final fue igualada al principio, pero en cuento Johanna pudo cambiar el ritmo del partido, Radwanska no pudo ser capaz de seguir el ritmo de la británica que se corona como justa campeona de Sydney. No obstante ambas tenistas han disputado un gran torneo y sin duda son dos jugadoras a tener en cuenta en el Australian Open en el que la edición del año pasado Konta fue una de las revelaciones del torneo.