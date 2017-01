Daniel Evans accede a su primera final ATP

El tenis británico ruge con fuerza en las Antípodas. Al triunfo de Johanna Konta en el torneo de Sidney en categoría femenina, se le puede unir mañana Daniel Evans en el apartado masculino, después de que el tenista inglés haya sacado su billete para la final del ATP 250 de Sidney, la primera final ATP de toda su carrera, al batir por dos sets a uno al ruso Andrey Kuznetsov, número 48 del ránking mundial, en la segunda semifinal disputada en la pista central Ken Rosewall Arena del NSW Tennis Centre de la ciudad australiana.

Evans fue más consistente con su servicio que su rival. 73% de puntos ganados con primer saque y 53% con el segundo. Hacía tres años de su único enfrentamiento entre ambos, en Wimbledon. En aquella ocasión, Kuznetsov venció en cuatro sets, pero las cosas han cambiado mucho en este tiempo. Daniel Evans atraviesa probablemente el mejor estado de forma de su carrera y así lo demostró en un primer set en el que impuso un mayor ritmo en cada uno de sus golpes y movimientos. Para Kuznetsov era la primera semifinal ATP de su carrera y eso le hizo salir muy frío al encuentro, especialmente con su servicio, el cual Evans anuló completamente, con tres roturas en el primer set. El británico salió a por el partido desde el primer instante haciéndose con los primeros diez puntos del choque. Con 2-0 a su favor y sacando su rival en situación de iguales, la lluvia hizo acto de presencia, lo que obligó a suspender momentáneamente el partido.

Aunque la lógica invitaba a pensar que Kuznetsov saldría beneficiado del parón, ya que había comenzado mucho peor que su rival, no ocurrió nada de eso. El pupilo de Joachim Nyström siguió sin encontrarse cómodo y cedió otros dos turnos de saque más, que anularon la rotura que había conseguido en el cuarto juego. El ruso ganó su primer servicio en el séptimo juego, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Evans sentenció el primer parcial por 6-2 tras media hora de juego.

Kuznetsov reacciona pero Evans cierra en el tercero

Al igual que le ocurrió en los encuentros anteriores, Kuznetsov salió más entonado tras el descanso entre set y set. Con mejores apoyos y una mayor activación de piernas, el ruso comenzó a soltarse y a desplegar su habitual pegada, especialmente con su mejor golpe: el revés cruzado. También subió su rendimiento con el servicio, pasando de un 35% de puntos ganados con primer saque al 75% en el segundo set. Evans ya no se encontraba tan cómodo y sus golpes ya no hacían tanto daño. El británico cedió por partida doble su servicio, uno de ellos en el siempre clave octavo juego. Una rotura que le sirvió a su rival para apuntarse el segundo parcial por 6-3 y llevar la semifinal al tercer y decisivo set.

A pesar de tener un 100% de efectividad en bolas de break, tres de tres, Kuznetsov no logró inquietar el servicio de Evans en la última manga Todo hacía pensar que en el set definitivo predominaría la igualdad, pero Evans se mostró más estable y con más convencimiento que su rival. En el cuarto juego y con 2-1 a su favor, el de Birmingham aprovechó la única oportunidad de rotura que hubo en el set para lograr un break que ya no perdería. El británico recuperó la solidez con su primer servicio, 81% de puntos ganados (13 de 16), y no dio ninguna opción a un Kuznetsov que veía cómo la oportunidad de alcanzar su primera final ATP se iba desvaneciendo. Pero con 5-2 para Evans, la lluvia volvió a aparecer sobre la Ken Rosewall alargando el suspense y aumentando la tensión de ambos jugadores. Sin embargo, Evans no se amilanó y cerró en blanco, además en la red, el servicio más importante de su vida, un servicio con el que certificó la victoria por 6-3 en el tercer set y el pase a la primera final ATP de su carrera.

Su rival será el luxemburgués Gilles Muller, número 34 del mundo y que derrotó en la primera semifinal al serbio Viktor Troicki. Mañana uno de los dos inaugurará su palmarés de torneos ATP, ya que Muller tampoco sabe lo que es levantar un título de estas características, a pesar de que ha jugado ya cinco finales anteriormente. Además este será el primer duelo entre ambos tenistas.