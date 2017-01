Nadia Petrova anuncia su retirada del tenis

Nadia Petrova golpeando una bola de revés en 2013. Foto: Zimbio

Nadia Petrova llevaba sin competir desde marzo de 2014 y tras no superar una lesión de cadera, decidió retirarse del tenis para siempre. "He decidido pasar página", afirmaba en una carta que publicó la página web de la WTA. Después de 19 años de carrera, se retira tras completar una larga carrera en donde conquistó catorce títulos en individuales y 24 en dobles llegando a ocupar el número 3 del ránking WTA en mayo de 2016.

La rusa destacó que, "su carrera ha sido grande, aunque con altibajos". Nadia Petrova ha sufrido durante toda su carrera numerosos problemas físicos que le han hecho parar en muchos momentos de su carrera, poniendo así freno para seguir adelante. También, se vio marcada por el fallecimiento de su madre en el 2013. "Cuando perdí a mi madre emocionalmente estaba hecha un lío. Aún por encima, estaba lidiando con una lesión de cadera que me afectó durante una gran parte del año. Tomé la decisión de darme algún tiempo para mi, para curarme física y emocionalmente", añadió.

Pese a que todo se le ponía en su contra, la rusa trató de intentar volver a competir en febrero de 2014, pero su cuerpo no estaba por la labor. Ella quería, pero su cuerpo no respondía de la misma manera. "Fue doloroso porque me sentía inútil. La jugadora que una vez fui, ya no estaba allí", lamentó la tenista rusa. Mermada por los problemas físicos en la cadera que no desaparecían, además de los problemas emocionales, Nadia Petrova decidió poner fin y decir adiós al tenis. "Ahora voy a dedicar gran parte de mi tiempo al deporte a través de obras de beneficencia que voy a dar a conocer pronto. Puede que ya no esté compitiendo, pero nunca estaré lejos de una pista. Mi corazón siempre permanecerá allí", concluyó.