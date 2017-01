Carballés cae con pundonor

Google Plus

Ubicado en el puesto número 144 del ránking ATP y partiendo como el cabeza de serie número treinta y dos de la fase previa del primer Grand Slam del curso, el Open de Australia, donde en la primera ronda conseguía imponerse al australiano Marinko Matosevic por 6-4 y 6-2, para acceder a la segunda ronda, donde en su camino aparecía el estadounidense Noah Rubin, ubicado en el puesto número 197 del ránking ATP, habiendo vencido previamente a su choque con el español al alemán Cedrik-Marcel Stebe por 5-7, 6-4 y 6-4. Por delante un apasionante partido de segunda ronda en el penúltimo paso hacia el cuadro final del torneo australiano. La pista número catorce, en el primer turno de la jornada, era el lugar escogido por la organización para que el español y el americano se batieran en duelo.

La locura de quiebres sonríe a Rubin

Después de que pasara la lluvia, con más de media hora de retraso comparecían en pista Rubin y Carballés, arrancando el choque con intensidad, la cual llevaba a que los nervios hicieran acto de presencia en la raqueta de ambos tenistas, quebrando ni más ni menos que dos veces cada uno el servicio de su rival en los primeros cuatro juegos, dejando así un 2-2 vibrante. Tras consolidar su quiebre Rubin, el americano continuarían manteniendo un ritmo constante, que obligaría a Roberto a entregar una nueva bola de rotura al estadounidense, el cual no dudaba en aprovecharla para irse hasta el 4-2, y a continuación certificar el break yéndose hacia el 5-2 con rapidez.

Ni mucho menos se rendiría tan fácilmente Carballés, que solventaba su servicio para a continuación tener que restar para mantenerse en el primer parcial, pudiéndole la presión a Noah, quien cedía su saque en favor de Roberto, el cual se acercaba en el electrónico hasta el 5-4. Pero como no podía ser de otra manera, la presión es algo que va y viene de un lado a otro de la pista, y Carballés al intentar igualar la contienda cedía su saque a favor de Rubin, que se hacía con el primer set por 6-4 después de treinta y siete minutos de partido.

Carballés se viene arriba y sin dar opciones a Rubin consigue llevarse el segundo set para forzar el tercero

Estando contra las cuerdas al necesitar ganar sí o sí el segundo parcial, Roberto Carballés arrancaba la segunda manga con decisión, y es que tras un pequeño descanso y dos juegos de tanteo, el tinerfeño conseguía quebrar el servicio de Rubin para irse hasta el 1-2, siendo incapaz de consolidar la rotura obtenida anteriormente para que Noah obtuviera el contrabreak igualando la contienda a dos juegos.

Sería una mera muesca en el camino de Carballés hacia el tercer parcial, y es que el español enlazaba tres juegos de forma consecutiva, con ni más ni menos que dos quiebres de por medio que dejaban a Roberto con 2-5 en el electrónico, teniendo la responsabilidad el tinerfeño de sacar para set. Tal y como ya ocurriera en la primera manga, solo que al contrario, Carballés no era capaz de sacar hacia delante su saque, entregando una rotura a Rubin que recortaba distancias hasta el 3-5, pero sin venirse abajo, Roberto sería capaz de cerrar el segundo parcial por 3-6 al hacer sucumbir a Noah Rubin en su saque.

Rubin impone su poderío

Tras dos parciales vibrantes, el tercer y último set ponía a Noah Rubin y Roberto Carballés Baena a un paso del triunfo. Después de sacar su primer saque hacia delante, el tinerfeño tenía en su poder una bola de rotura que no conseguía aprovechar, igualando la contienda Rubin, y como bien dice el dicho, quien perdona lo termina pagando. El español no rompía el saque del americano, y es que a continuación Noah no desperdiciaba su bola de break para irse raudo y veloz hasta el 2-1, certificando su rotura para un juego después volver a romper el servicio de Carballés, lo que le hacía al americano quedar con 5-1 en el electrónico a tan solo un juego de hacerse con la victoria.

Roberto solventaba su saque para seguir vivo en el encuentro, pero Rubin con su servicio no desperdiciaba la oportunidad de cerrar el tercer set por 6-2, y por ende se hacía con el triunfo por 6-4, 3-6 y 6-2 después de una hora y cincuenta y dos minutos de partido, accediendo así el americano hasta la tercera y última ronda de la fase previa del Open de Australia.