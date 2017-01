Análisis del cuadro masculino Australia Open 2017: el cetro en juego

Google Plus

Análisis del cuadro final masculino Australia Open 2017: el cetro en juego | Imagen: Rodri J Torrellas - VAVEL

El Australia Open ya está aquí. El sorteo que se celebró esta madrugada nos ha dejado bombazos desde los primeros encuentros. Murray con cinco finales perdidas en el Rod Laver Arena, llega por primera vez como número uno y máximo favorito al título. Djokovic no está en su mejor momento, pero los grandes deportistas aparecen en las citas especiales. Además ha demostrado que sin jugar su mejor tenis es capaz de derrotar en una final a Murray, como la semana pasada en Doha. Nadal ha dejado buenas sensaciones en este comienzo de la temporada. El tenista balear es todo orgullo, pelea y corazón. Sin dar una bola por pérdida es una piedra en el camino de los favoritos y más si es a cinco sets. Federer es el jugador que nadie quiere encontrarse en el cuadro. Es una incógnita el estado del tenista suizo, aunque lleva mucho tiempo preparando esta cita. Wawrinka irregular pero capaz de ganar otra vez el torneo como consiguió en 2014 frente al español Rafael Nadal.

Berdych, Goffin, Tsonga, Thiem, el tenista local Kyrgios son algunos de los jugadores que amenazan con dar la sorpresa y cargarse a los favoritos antes de las rondas finales.

1º Cuadrante

Potenciales rivales de Andy Murray: Illya Marchenko, Qualifier, Yen-Hsun Lu, Alex de Miñaur, Gerald Melzer, Quentin Halys, Sam Querrey, John Isner, Konstantin Kravchuk, Guillermo García-López, Mischa Zverev, Malek Jaziri, Lucas Pouille, Tomas Berdych, Ryan Harrison, Nicolas Mahut, Roger Federer, Albert Ramos-Viñolas, Marcel Granollers, Dudi Sela, Nicolás Almagro, Jeremy Chardy, Andrey Kutnetsov y Kei Nishikori.

El escocés tiene como único objetivo ganar el título. Es la primera vez que llega como número uno al torneo. Andy ha demostrado que ha mejorado mucho en su juego, más sólido de fondo, peleando todas las bolas y sobre todo mejorando mucho en el tema psicológico que tantos partidos le ha hecho perder. En su lado del cuadro ha caído Roger Federer, lo que podría suponer una final anticipada del torneo.

Murray tendrá según los números una primera semana plácida. Debutará ante el ucraniano Marchenko y en segunda a Yen-Hsun Lu o uno de la qualy. En tercera ronda a priori se enfrentaría con el estadounidense Sam Querrey, que no está en su mejor nivel.

En la siguiente llave nos encontramos como cabezas de series más alto a Isner y Pouille, que deberían encontrarse con Murray en los octavos de final, ya que Kravchuk, García López o Mischa Zverev no tendrían que poner en aprietos ni al estadounidense ni al francés.

Roger Federer comenzará su andadura en otro Grand Slam tanto en primera como segunda ronda, contra tenistas que vienen de la qualy, es decir que vendrán adaptados a la superficie y con la confianza suficiente por pasar la previa. Podrían dar un pequeño susto al suizo en los primeros compases del partido, pero nada más. En tercera ronda se enfrentaría al checo Tomas Berdych, en lo que será una dura batalla. Estos partidos que pueden hacerse largos, en principio deberían perjudicar al suizo, ya que aun consiguiendo la victoria su físico se vería muy resentido para las rondas posteriores.

En la parte inferior de este cuadrante está el japonés Kei Nishikori. Será un hueso duro de roer, por su versatilidad, regularidad, solidez y gran momento de forma que hace que sea uno de los rivales a batir en cualquier torneo y sobre todo en este tipo de superficie, donde tan cómodo se siente. Su primer partido será frente al ruso Andrey Kutnetsov, un tenista peligroso y que no le pondrá las cosas sencillas. En segunda ronda sus rivales serán Nicolás Almagro o Jeremy Chardy. En R3 jugaría contra Dudi Sela, Marcel Granollers o Albert Ramos-Viñolas. Un duro comienzo para el nipón en su andadura en Melbourne.

A priori los octavos de final en este cuadrante serían Andy Murray vs Lucas Pouille; Roger Federer vs Kei Nishikori.

2º Cuadrante

Potenciales rivales de Stan Wawrinka: Martin Klizan, Federico Delbonis, Steve Johnson, James Duckworth, Paolo Lorenzi, Damir Dzumhur, Viktor Troicki, Pablo Cuevas, Diego Schwartzan, Steve Darcis, Sam Groth, Paul-Henri Mathieu, Andreas Seppi, Gastao Elias, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Thiago Monteiro, Dusan Lajovic, Stephane Robert, Karen Khachanov, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert, Jack Sock, Bernard Tomic, Thomaz Belluci, Victor Estrella Burgos, Aljaz Bedene, Facundo Bagnis, Daniel Evans, Jerzy Janowicz y Marin Cilic.

El suizo tiene el cuadro más duro del torneo. Rivales correosos e irregulares en algunos de los casos, pero con experiencia en Grand Slam que supondrán una gran amenaza para Wawrinka. Stan es un tenista irregular, que no ha dejado buenas sensaciones en las primeras semanas del año. No ha estado cómodo en la pista, su lenguaje corporal era negativo y hablaba consigo mismo mostrando disconformidad en sus golpes. Pero Stan es así, capaz de lo mejor y de lo peor. En las grandes citas suele crecerse y en las segundas semanas muestra su mejor tenis para llegar a las citas finales.

Comenzará frente al eslovaco Martin Klizan, intermitente en la última campaña debido a las lesiones. No sabemos en qué estado de forma estará, pero es un jugador peligroso y nada favorable para el primer partido de un Grand Slam. En segunda ronda, Delbonis o Jhonson, este segundo muy peligroso en este tipo de superficies, con su saque como gran arma y una derecha con gran aceleración. En R3 jugaría contra el checho Viktor Troicki, un rival que es un frontón, con gran solidez del fondo de la pista y que sí Stan no está acertado con sus winners, se podría complicar.

En la llave inferior del cuadrante, está el tenista local llamado a continuar el legado de Hewitt, Nick Kyrgios. Es un ídolo de la afición aussi, que se encargará de animarlo de manera incondicional durante todo el torneo. Tendrá un camino a priori sin problemas hasta los octavos de final. Iniciará frente a Gastao Elias, luego en segunda ronda frente a Mathieu o Andreas Seppi, al que ganó en 5 sets en el año 2015. El rival de más ránking sería Pablo Cuevas, aunque el uruguayo es un terrícola puro y no debería suponer problemas en esta pista para el tenista australiano.

En este cuadrante también está el galo Tsonga, que no encuentra la regularidad en estas primeras semanas del año. Comenzará ante el brasileño Thiago Monteiro, tenista joven que ha mostrado gran mejora en su juego en superficie dura, aunque es terrícola y a veces se le nota falta de experiencia a la hora de jugar partidos importantes. En esta parte también está Jack Sock, el estadounidense tendrá duros rivales y especialistas en estas superficies como, Mannarino, Khachanov o Hugues Herbet. Puede ser que los favoritos no superan las rondas debido a la igualdad de estos encuentros.

En la parte inferior del cuadrante se encuentra el croata Marin Cilic. Sorteo difícil para el de los balcanes. En primera ronda se medirá a Janowicz, que no sabemos cómo se encuentra tras un año intermitente y perdiendo muchos puestos en el ránking por culpa de las lesiones. En segunda ronda se mediría a Bagnis o Evans, el británico es un peligro en este tipo de pistas rápidas que se adaptan a su juego a la perfección. Aquí va otro jugador local, Bernard Tomic que debutará ante Belluci y en segunda ronda jugaría ante Estrella o Bedene. Un comienzo sencillo, aunque la irregularidad en los Grand Slam del australiano es su principal problema.

Si los favoritos cumplen, los duelos de octavos de final serían, Stan Wawrinka vs Nick Kyrgios; Jo-Wilfried Tsonga vs Marinc Cilic.

3º Cuadrante

Potenciales rivales de Milos Raonic: Gael Monfils, Jiry Vesely, Alexandr Dolgopolov, Borna Coric, Qualifier, Donald Young, Nikoloz Basilashvili, Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev, Robin Haase, Mikhail Kukushkin, Mikhail Youzhny, Marcos Baghdatis, Florian Mayer, Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut, Guido Pella, Yoshihito Nishioka, Daniil Medvedev, Omar Jasika, David Ferrer, Gilles Simon, Michael Mmoh, Jared Donaldson, Rogerio Dutra Silva, Gilles Muller, Taylor Fritz, Dustin Brown, Milos Raonic.

En la parte baja del cuadro nos encontramos con Milos Raonic. El canadiense se enfrentará al irregular Dustin Brown, que en Australia, no se encuentra tan cómodo como en las pistas indoor o en césped y no debería suponer ningún problema. En segunda ronda jugaría contra Muller o Fritz. Tanto el uno como el otro se adaptan de manera óptima a la pistas del recinto y supondrán un esfuerzo para el canadiense en estas primeras rondas. En R3 jugaría ante Gilles Simon. Por lo visto el galo tiene problemas físicos y se enfrentaría en principio a dos jóvenes talentos estadounidenses, Mmoh en primera ronda y Donaldson en segunda. Aunque no esté en su mejor momento, la solidez de fondo de pista y los pocos errores del bleu, deberían ser suficientes para ganar los dos primeros partidos y enfrentarse a Raonic.

Roberto Bautista está en la llave inferior y debutará ante el argentino Guido Pella, poco habitual en estas superficies. En segunda ronda jugaría contra un jugador de la qualy o Nishioka. A priori debería llegar a tercera ronda, donde esperaría David Ferrer. El de Jávea se está viendo superado en las pistas por jugadores inferiores como Thompson o Haase en sus últimos partidos. No tendrá un debut plácido ante una perla emergente australiana, Omar Jasika, que la semana pasada llegó a la final del Challenger de Happy Valley. En segunda ronda se cruzaría contra el ruso Mevdeev, que ya ha llegado a la final de Chennai en su primer torneo de este año. Si "Ferru" sigue con el nivel mostrado en Brisbane y Auckland es probable que no llegue a la tercera ronda.

En la siguiente llave aparece Rafa Nadal. Tendrá un debut a priori sencillo, frente al alemán Florian Mayer, jugador agresivo pero que no debería tener las armas suficientes como para poner en aprietos al de Manacor. En segunda ronda se enfrentaría a un rival con experiencia en el circuito, Youzhny o Baghdatis. Dos jugadores peligrosos, pero que no se encuentran en un gran momento de forma y en un partido a 5 sets, no deberían suponer un problema para Rafa. El primer gran duelo del español llegaría en R3, donde jugaría con el alemán Alexander Zverev, una joven promesa que ya ha ganado a top 10 en numerosas ocasiones. Gran servicio, golpes planos y profundos en lo que será una auténtica guerra dentro de la pista.

Gael Monfils es otro cabeza de serie en este cuadrante. Aun no ha competido este año y jugará su primer partido ante el checo Jiry Vesely, un partido muy igualado. En R2 le esperarían Dolgopolov o Coric, dos rivales que han empezado el año de la peor manera con derrotas pero que son tan impredecibles como peligrosos. En tercera ronda se podría enfrentar a Kohlschreiber, que si se encuentra mejor de sus molestias físicas no debería tener problemas para vencer a Basilashvili o Young.

Los hipótéticos cuartos de final serían, Gael Monfils vs Rafael Nadal; Roberto Bautista-Agut vs Milos Raonic.

4º Cuadrante

Potenciales rivales de Novak Djokovic: Dominic Thiem, Jan-Lennard Struff, Jordan Thompson, Joao Sousa, Tommy Haas, Benoit Paire, Fabio Fognini, Feliciano López, Ivo Karlovic, Horacio Zeballos, Adam Pavalasek, Andrew Whittington, Dmitry Tursunov, Qualifier, David Goffin, Grigor Dimitrov, Christopher O'Connell, Hyeon Chung, Renzo Olivo, Radu Albot, Carlos Berlocq, Richard Gasquet, Pablo Carreño-Busta, Kyle Edmund, Santiago Giraldo, Denis Istomin, Fernando Verdasco, Novak Djokovic

En el último cuadrante está Novak Djokovic. Vaya primera ronda ha deparado el torneo para el serbio que se enfrentará a Fernando Verdasco, verdugo el año pasado de Rafa Nadal en primera ronda y que en Doha hace una semana tuvo 5 bolas de partido ante Nole, aunque acabó cediendo en el tercet set. Verdasco es capaz de lo mejor y de lo peor. Este año con gente nueva trabajando en su equipo parece más motivado en la pista, luchando los puntos y sabiendo cómo jugar a sus rivales. Aunque tratándose de Fer, veremos cuanto le dura. En caso de ganar, el serbio se enfrentaría en segunda ronda al uzbeko Istomin o a un qualifier. En R3 podría enfrentarse a Carreño-Busta o Edmund que a priori se deberían enfrentar en segunda ronda en un duelo muy igualado.

En la llave inferior el duelo de tercera ronda entre Ivo Karlovic y David Goffin parece claro, ya que existen pocas posibilidades de que Zeballos, Pavlasek, Whittington o Tursunov pueden dar la sorpresa.

Dimitrov también tiene un cuadro muy favorable, debutando contra el tenista local O'Connell y en segunda se enfrentaría al argentino Olivo, o al coreano Chung. Ya en tercera ronda esperaría el cabeza de serie número 18, el galo Richard Gasquet. El estado de forma en que llegan los dos, es totalmente opuesto. Gasquet está con problemas físicos y el búlgaro está probablemente en el mejor momento de su carrera, tras ganar el ATP de Brisbane ante el nipón Kei Nishikori. Es una gran oportunidad para que el búlgaro avance a la segunda semana y veamos de lo que es capaz "Baby Federer".

Por último en esta parte superior del cuadrante esta Dominic Thiem. El austriaco no está desplegando su mejor tenis en este inicio de año. Viene de sufrir ante Gastao Elias y de perder ante Daniel Evans en el ATP de Sidney. Comienza en un duelo complicado ante el alemán Struff, que aunque sea un jugador de Challenger, despliega un buen tenis en estas superficies. En segunda ronda le esperaría el local Thompson o Sousa. El portugués ha comenzado de la mejor manera el año y se ha plantado en la final del torneo de Auckland. En R3 es difícil predecir contra quien se enfrentará ya que juegan cuatro jugadores con mucho talento en sus raquetas, pero muy irregulares. Primero Tommy Haas vuelve a las pistas y jugará contra el francés Benoit Paire, que si quiere jugar es un rival a tener en cuanto por todos los jugadores. El otro duelo gran duelo enfrenta al italiano Fognini y el español Feliciano López. Cualquiera de los cuatro podría ser el rival de Thiem en la tercera ronda, en lo que sería un gran partido para avanzar a los octavos de final.

A priori los octavos de final serían, Dominic Thiem vs David Goffin; Grigor Dimitrov vs Novak Djokovic.