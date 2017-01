Análisis del cuadro femenino Australian Open 2017: espectáculo asegurado

Análisis cuadro femenino Open de Australia 2017: espectáculo asegurado

Tras unas primeras semanas de competición muy intensas, llega la primera fecha marcada en rojo por todas las tenistas del circuito. Sin apenas tiempo para coger el ritmo tras las vacaciones, las mejores jugadores del mundo se desplazan hasta Melbourne para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Con escasas ausencias, el primer 'major' del año llega en un momento perfecto para demostrar no sólo quien es la jugadora más en forma tras este inicio de 2017, sino también aquellas que pueden convertirse en la revelación de la temporada.

Sin ir más lejos, en 2016, Angelique Kerber realizó un torneo espectacular y derrotó en la final a Serena Williams, la gran dominadora del circuito durante los últimos años, y comezó una temporada mágica, conquistando posteriormente el US Open y terminando el año como número uno del mundo, por lo que la actuación en el Open de Australia 2017 puede marcar el devenir de la temporada para muchas jugadoras, especialmente para aquellas llamadas a estar en la parte más alta de la clasificación mundial.

Buena suerte

Y es que el torneo femenino del primer Grand Slam de la temporada se presenta tremendamente emocionante e igualado. Las apuestas dan como máxima favorita a Angelique Kerber, pues pese a comenzar el año con tan sólo una victoria y dos derrotas, se mantiene como la número uno del mundo. La tenista de Bremen comenzará el torneo ante Lesia Tsurenko, que llega tras retirarse en por una enfermedad y llegará a Melbourne falta de ritmo competitivo. A partir de ahí, Kerber se enfrentaría o a Carina Witthoeft o a una jugadora de la previa, con una tercera ronda prevista ante Irina-Camelia Begu, un camino teóricamente asequible para coger confianza de cara a la seguda semana de campeonato. En octavos de final esperaría Roberta Vinci, que ya demostró de lo que es capaz en el US Open 2015.

También ha tenido un sorteo favorable Garbiñe Muguruza, otra de las grandes favoritas al título. Pese a retirarse de Brisbane por una lesión y no llegar al 100% al primer Grand Slam de la temporada, la jugadora hispano-venezolana dejó muy buenas sensaciones en el primer torneo del año y cogió mucha confianza tras alcanzar las semifinales, por lo que figura entre las grandes favoritas al título. Muguruza debutará en el torneo ante Marina Erakovic, para posteriormente enfrentarse hipotéticamente a la campeona del ASB Classic Lauren Davis, y a Anastasia Sevastova en tercera ronda. Posteriormente, en octavos de final, habría un duelo fratricida ante Carla Suárez.

La tercera de las grandes favoritas que ha tenido un sorteo teóricamente asequibles es Dominika Cibulkova. La eslovaca, que finalizó la temporada a un altísimo nivel y conquistó las WTA Finals, ha comenzado la temporada por debajo de las expectativas, cosechando un balance de dos victorias y dos derrotas. La tenista centroeuropea ya sabe lo que es llegar lejos en Australia, pues firmó la final en 2014, y ahora tiene un camino hipotéticamente sencillo para coger confianza y llegar a la segunda semana sin demasiadas complicaciones. Denisa Allertova en primera ronda, Hsieh Su-wei o Karin Knapp en segunda ronda y Ekaterina Makarova en tercera serían sus rivales si la lógica se cumple por esta parte del cuadro.

Duro camino

Peor suerte en el sorteo han corrido otras de las jugadoras a seguir en este Open de Australia 2017. Sin ir más lejos, Serena Williams, que disputó su último partido en las semifinales del US Open, comienza el torneo contra uno de los mayores talentos del circuito, como es el caso de la suiza Belinda Bencic. Si supera a la jugadora helvética, que tuvo que retirarse del último torneo por problemas físicos, podría enfrentarse a Lucie Safarova en la segunda ronda, teniendo como hipotéticas rivales en tercera ronda a Timea Babos o Barbora Strycova. Si bien la superioridad de la estadounidense parece evidente, la realidad es que el camino no será sencillo y deberá estar concentrada desde el primer momento si quiere volver a reinar en Melbourne.

Agniesza Radwanska tampoco tendrá un comienzo sencillo en Melbourne, pues pese a llegar en buena forma tras la final disputada en Sydney, tendrá oponentes de mucho nivel. La polaca debutará en el primer Grand Slam de la temporada ante Tsvetana Pironkova, su verdugo en Roland Garros 2016. Si derrota a la tenista búlgara, se enfrentaría hipotéticamente a Mirjana Lucic-Baroni. Ya en tercera ronda podría verse las caras con Alize Cornet, Elena Vesnina o Sam Stosur, rivales muy fuertes y con un gran carácter competitivo que obligarán a la polaca a ofrecer su mejor nivel desde el primer momento.

Tampoco ha tenido demasiada suerte Simona Halep, que comenzará el torneo ante Shelby Rogers, En segunda ronda, la rumana podría verse las caras con Ashleigh Barty, quien llevó a la número uno del mundo al tercer set en Brisbane y es una desconocida oponente para la rumana. La campeona olímpica Mónica Puig esperaría en la tercera ronda, y si bien la puertorriqueña no ha encontrado aún el nivel exibido en Río de Janeiro, es una oponente muy dura para una Halep que también ha exhibido falta de ritmo en las primeras semanas.

Otra de las grandes protagonistas de la temporada pasada y llamada a destacar en 2017, Karolina Pliskova, también tendrá un camino complicado en el Open de Australia. La campeona de Brisbane podría enfrentarse en segunda ronda a Monica Niculescu, que llega al primer Grand Slam de la temporada tras alcanzar la final en Hobart. La checa vislumbra en el horizonte un enfrentamiento en cuarta ronda ante Timea Bacsinszky, una jugadora muy correosa y que ya demostró las dos últimas temporadas que puede poner en apuros a cualquier rival.

La última gran favorita que ha tenido un sorteo complicado es Johanna Konta, la tenista que llega en mejor forma a Melbourne. La jugadora británica alcanzó las semifinales en Shenzhen y se proclamó campeona en Sydney, pero su camino en el Open de Australia no será sencillo. La número nueve del mundo debuta en el torneo ante Kirsten Flipkens, y luego podría enfrentarse a uno de los mejores proyectos del circuito, Naomi Osaka, en la segunda ronda. Si se cumplen las expectativas, la tercera ronda sería un gran encuentro ante Caroline Wozniacki, mientras que Cibulkova podría estar esperando en cuarta ronda.

Si la lógica se cumple y todas las grandes favoritas llegan a las rondas finales, un hecho complicado ante la dificultad, la competitividad y la igualdad existente en el circuito femenino, los cuartos de final del Open de Australia serían de altísimo nivel, ofreciendo algunos de los mejores partidos que se pueden ver en la actualidad en el tenis mundial. Estos son los duelos previstos para cuartos de final del Open de Australia 2017: Kerber vs. Muguruza, Halep vs Kuznetsova, Pliskova vs Radwanska, Serena vs. Cibulkova.