Angelique Kerber: "Admito que estoy sintiendo la presión en este Open de Australia"

Angelique Kerber en el Open de Australia 2016 | Foto: Aus Open

No ha tenido el mejor inicio del año la tenista nacida en la ciudad alemana de Bremen, y es que Angelique Kerber no llega con las mejores sensaciones a la primera gran cita de la temporada, el Grand Slam de Asia y del Pacífico, el Open de Australia, un certamen donde defiende la corona conseguida el pasado curso tras imponerse en la final ante la que por aquel entonces era la número uno del mundo, Serena Williams.

La alemana echó la vista atrás en el tiempo recordando su apoteósico encuentro ante Misaki Doi en su debut del torneo: "Todavía pienso en volver a ese partido", comentaba la número uno del mundo. "Estaba con punto de partido en contra y aun así gané. Después de este partido, sinceramente no tenía ninguna expectativa, pero estaba jugando un buen tenis y disfrutaba de todos los partidos. Me sentía libre", recordaba Kerber que debutará en el Open de Australia frente a la ucraniana Lesia Tsurenko. "Ahora las cosas han cambiado y tengo que volver de nuevo a sentir ese sentimiento. Tengo que jugar partido a partido, disfrutando de ello y de estar donde estoy en este momento", se sinceraba la alemana.

Se le preguntó a la teutona si sentía la presión del momento, a lo que ella respondió: "Por supuesto que la estoy sintiendo", dijo la germana. "La presión es sin duda más alta que el año pasado. Tengo muchas más cosas que hacer ahora que hace doce meses", comentaba la campeona del Open de Australia y del US Open. "Pero yo estoy acostumbrada a ello desde los últimos meses y siento que tengo mucha confianza. Ya sé lo que es ganar torneos de Grand Slam y gracias a ello he adquirido más experiencia. He tenido una gran preparación y estoy deseando empezar", finalizaba la número uno del mundo.