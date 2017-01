Muller estrena su palmarés

Google Plus

A la sexta fue la vencida. Tras cinco infructuosos intentos, Gilles Muller tiene al fin su primer título ATP. El luxemburgués de 33 años conquistó su primer torneo como profesional al derrotar en la final del ATP 250 de Sidney (Australia) al británico Daniel Evans, afincado en el puesto número 67 del mundo y que también optaba a su primer título en el circuito ATP. El británico puso las cosas difíciles a Muller durante el primer set, el cual se resolvió en la muerte súbita a favor del jugador de Luxemburgo, que aprovechó el bajón anímico de su rival para lanzarse hacia la victoria.

Sólido en la red Muller, como siempre. 18 puntos de 22 subidas. Además realizó 33 golpes ganadores, incluidos 12 aces, por 16 errores no forzados. El primer set fue muy parejo. Ambos sabían de la oportunidad que se les presentaba y no querían dejarla pasar, sobre todo Muller, que quiso hacer valer su mayor experiencia. Apoyado en su gran servicio, 87% de puntos ganados con su primer servicio, y tratando de buscar la red siempre que podía, el luxemburgués fue el que más cerca estuvo del break en el primer parcial. No obstante, tuvo dos bolas de set al resto tanto con 5-4 como con 6-5 pero en ambas el carácter y la calidad de Evans hicieron que el desenlace del set se pospusiera hasta la decisiva muerte súbita.

Una muerte súbita de ida y vuelta y decidida por pequeños detalles. Muller comenzó con un 2-0 de entrada pero Evans reaccionó para sumar cuatro puntos consecutivos y cambiar de lado con 2-4 a su favor. Sin embargo, el británico falló una volea aparentemente sencilla perdiendo de esta manera su ventaja. Con 5-5 Muller dio un paso hacia delante y consiguió su tercera bola de set, ésta con su servicio, tras un gran resto directo con su revés paralelo. Evans había salvado las dos anteriores pero no pudo con la tercera y con un eficiente remate, Muller se hizo con el tie-break por un ajustado 7-5.

Muller se lanza a por la victoria

Como era de esperar, dada la igualdad que se mantuvo durante el primer set, la pérdida del mismo influyó negativamente en el ánimo de Evans. El británico comenzó a perder la estabilidad que le había caracterizado hasta el momento y comenzó a quedarse sin ideas.