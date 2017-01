Garbiñe Muguruza: "Estoy bien, me siento preparada"

Garbiñe Muguruza en la rueda de prensa previa al Open de Australia. Foto: Luke Hemer - Tennis Australia

La jugadora hispanovenezolana Garbiñe Muguruza ha comparecido en rueda de prensa para analizar el torneo que empieza el lunes, el Open de Australia, hablar de sus sensaciones y de cómo afronta el primer grande de la temporada.

Según ella, este primer Grand Slam está más igualado que otros años. La vuelta de Serena Williams, ella misma y jugadoras como Radwanska, Halep, Pliskova y Cibulkova prometen pelea por hacerse con el Slam de las antípodas. Si bien las últimas cuatro todavía no saben lo que es ganar un Grand Slam, vienen jugando muy bien en los últimos años y presentando sus candidaturas para ganar los torneos en los que participan.

También ha destacado a la británica Johanna Konta, actual número diez del ránking WTA, ante la pregunta de un periodista acerca del encuentro que disputaron en el US Open 2015, con victoria para la jugadora que cierra el top ten: "Recuerdo ese partido, fue de unas cinco horas. Es cierto que desde ese año, ha ido hacia arriba. Creo que es una muy buena jugadora, y lo está demostrando. Está mostrando mucha consistencia desde el año pasado, mejorando y jugando muy bien".

A pesar de tener que retirarse en semifinales en Brisbane ante Alize Cornet por lesión, Muguruza se siente lista para jugar en Melbourne: "He tenido suficientes días para recuperarme y me encuentro bien. He estado entrenando aquí los tres últimos días, me siento preparada".

Sobre el torneo, ha comentado que le encanta jugar en Melbourne, pero que el principal inconveniente que los jugadores tienen que afrontar son las altas temperaturas que por estas fechas hay en Australia: "No solo yo, todos luchamos contra el calor. Cuando juegas en las pistas centrales, hay aire acondicionado, pero todos empezamos en las pistas exteriores, donde tienes que luchar. Hay cuarenta grados, así que pienso que eso es lo más duro".

La actual campeona de Roland Garros iniciará su participación en el Open de Australia ante la neozelandesa de origen croata Marina Erakovic, que ocupa la posición ciento nueve del ránking, en unos potenciales octavos se enfrentaría a su compatriota Carla Suárez y, en la ronda de cuartos a la número uno del mundo, Angelique Kerber, si ambas siguen vivas en el torneo en esa ronda.