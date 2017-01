Previa ATP Open de Australia 2017: el 'Big Four' vuelve a medirse

Google Plus

Novak Djokovic y Andy Murray, número uno y dos del mundo, son los máximos favoritos | Foto: Rodri J.Torrellas - VAVEL

Tras un par de semanas en las que los jugadores han estado probándose por los distintos torneos que se han jugado, el tenis con mayúsculas ya esta aquí. El Open de Australia se jugará desde este lunes 16 de enero, y los aficionados al tenis están ansiosos porque comience cuanto antes. Probablemente por el hecho de que ha habido más de un mes de interrupción de juego, el público está deseoso de ver en acción a sus ídolos en acción. El complejo de Melbourne Park ya arde ante el comienzo del mejor tenis del mundo.

Murray quiere hacer valer su puesto

El número uno del mundo quiere demostrar que ha llegado a lo más alto del ranking para quedarse. Han sido muchos los que han quitado merito al hecho de que el jugador nacido en Dunblane haya conquistado el primer puesto de la clasificación, pero esta posición no se regala, y poder quitársela a un Novak Djokovic que estaba ejerciendo una increíble tiranía tiene un mérito increíble.

​Djokovic todavía mantiene el favoritismo. Es cierto que tanto Roger Federer como Rafael Nadal han estado fuera por lesión, y que en ese tiempo no ha aparecido una tercera vía al poder del serbio y del británico, más allá del siempre impredecible Stan Wawrinka. Pero la impresionante racha que amasó Murray desde el US Open hasta la final de Doha de la semana pasada, con 25 encuentros sin ser derrotado, le otorgan un total merecimiento al puesto que ostenta en estos momentos. Eso sí, Djokovic parece que vuelve a recuperar las energías en este 2017, y probablemente sea el rival a batir.

Los otros dos hombres que han dominado el circuito desde hace más de diez años: Nadal y Federer, son las grandes incógnitas. Ambos jugaron en la primera semana del año, y ambos demostraron que todavía les falta algo para hacer frente a Murray y a Djokovic. Nadal claudicó ante Raonic, y Federer no pudo llevar a su país a conquistar la Copa Hopman, a pesar de tener una compañera de garantías como Bencic. Sin embargo, tanto el uno como el otro demostraron que se encuentran preparados para hacerlo bien en Melbourne dejando grandes pinceladas de su magnífico tenis.

Los 'otros'

El grupo que forman Milos Raonic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori o Tomas Berdych son también un poco incógnita. El canadiense demostró el año pasado tanto en Australia como en Wimbledon que esta capacitado para todo. Sin embargo, le falta dar un paso más y puede ser momento para demostrarlo. Wawrinka, por su parte, no se puede saber por donde va a salir. Si es capaz de almacenar suficiente confianza, puede ganar a cualquiera, como ya demostró en 2014 cuando se alzó con el título. Varios jugadores intentarán dar la sorpresa. El caso del japonés y el checo es diferente. La oportunidad de ganar un Grand Slam del primero llegó en el US Open 2014, era claro favorito ante Marin Cilic, pero no pudo hacerse con el título. Berdych tuvo su bala antes, en Wimbledon 2010 pero un Nadal intratable le cerró el paso. Parece difícil que ambos tengan opciones pero el tenis que tienen en su raqueta hace que siempre puedan darse sorpresas.

Luego está ese grupo de jugadores en los que se hace difícil creer, pero que si están a su nivel también pueden crear problemas. Los ejemplo más claros son Dimitrov y Kyrgios. El búlgaro se llevó el torneo de Brisbane dejando por el camino a jugadores de la talla de Raonic, Thiem o Nishikori, mientras que el ídolo local solo depende de su cabeza. Si durante estas dos semanas está centrado, se preocupa únicamente de jugar, y su rodilla le respeta, los favoritos tendrán que tener mucho cuidado.

Suerte dispar para los grandes

El cuadro de Andy Murray no debería de ocasionarle demasiados problemas hasta los cuartos de final. Por el camino, el escocés tendrá que medirse, previsiblemente, a jugadores como Querrey o Pouille. Si bien es cierto, que no son rivales fáciles, no le deberían ocasionar problemas. Aunque si al americano, por ejemplo, le sale un partido como el de Wimbledon 2016 ante Djokovic, Murray tiene que tener cuidado.

En la antepenúltima ronda, el número uno ya tendrá un rival bastante complicado como no puede ser de otra manera. Federer o Nishikori han caído por esa parte del cuadro. El suizo tendría que deshacerse antes de Berdych en tercera ronda, si el cuadro sigue la lógica, un partido bastante explosivo para la primera semana.

​El cuadro esta muy abierto en todas las llaves. Wawrinka, Cilic, Kyrgios, Tsonga o Sock están en la segunda llave del cuadro, y podrían ser rivales de los ya nombrados en unas hipotéticas semifinales. Aunque, para que esto ocurra, antes tendrán que luchar en la pista entre ellos, lo que seguro deparará grandes encuentros, que los aficionados australianos disfrutarán enormemente.

En la parte baja del cuadro se encuentran, entre otros, Nadal y Djokovic. El español podría tener que enfrentarse en tercera ronda al peligroso Alexander Zverev, y en octavos a Gael Monfils (único jugador del top-10 que no ha debutado esta temporada), antes de llegar a la raqueta de Milos Raonic en cuartos, jugador al que ya se ha medido dos veces esta temporada con un balance de una victoria para cada uno. En esa parte, también están otras de las esperanzas del tenis español: Roberto Bautista y David Ferrer.

Por último, el serbio Novak Djokovic tendrá un duro inicio ante un hombre que ya le estuvo muy cerca de ganar la semana pasada en Doha: el español Fernando Verdasco. Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, David Goffin o Ivo Karlovic, también podrían poner las cosas muy difíciles al jugador de Belgrado.

Historia del torneo

El torneo fue creado en 1905 recibiendo el nombre de "Campeonatos de Australia" desde 1927 hasta 1968. Fue en ese año cuando los jugadores profesionales empezaron a participar en el torneo, iniciándose la era Open. A partir de este momento empezó a llamarse Abierto de Australia. Hasta 1988, el torneo se jugó en la hierba de Kooyong, pero en este año se cambió las instalaciones por las actuales del Melbourne Park. En 2008 pasó de jugarse en Rebound Ace, al actual Plexicushion.

Jimmy Connors es el único jugador que ha vencido tanto en la hierba como en el cemento de este torneo. El jugador que más veces se ha impuesto es Novak Djokovic con seis, seguido de Roger Federer y Andre Agassi con cuatro. Mats Wilander se impuso en tres ocasiones y hay varios jugadores como Sampras, Edberg etc. que tienen dos entorchados. De los jugadores en activo, solo Nadal y Wawrinka se han hecho con el torneo, aparte de los ya citados Djokovic y Federer.