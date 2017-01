Nadal: "Ser competitivo es saber que puedes ganar cualquier torneo"

Nadal en Madrid (Rodri J. Torrellas - VAVEL)

Tras su entrenamiento junto a Marin Cilic en la Rod Laver Arena el día de ayer, Rafa Nadal concedió una entrevista a El Español.

“La vida no es solo ganar y ser el mejor. Hay otras cosas también. Aunque en el deporte, de cara a los medios de comunicación o a la opinión general, solo valga ganar también existen otras cosas. En la vida hay cosas más importantes que ganar. Está la felicidad de uno, hacer lo que te gusta si te sientes bien. Lógicamente, si no estás bien es un sufrimiento”.

El número nueve del mundo habló sobre el tema de las lesiones, las cuales le han martirizado durante los últimos años. “No me frustran las lesiones. Siendo realistas, he tenido lesiones y quizás sin ellas mi carrera habría sido mejor, puede ser, pero al mismo tiempo digo que no estoy en condiciones de quejarme por absolutamente nada. Con lesiones o sin lesiones he tenido una carrera fantástica hasta el día de hoy. Espero que me quede por delante algo para intentar mejorarla”.

También comentó el tema de no poder ganar siempre.“Ser competitivo es ir a un torneo y saber que puedes ganarlo. Ser competitivo es salir a una pista y saber que puedes vencer a cualquier jugador del mundo. Ser competitivo es sentirse preparado para aspirar a todo”, comentó. “Cuando uno gana menos los rivales se creen más capacitados para derrotarte. Es la lógica natural de la carrera de todo el mundo, sin excepción. De Sampras, de Federer, de Djokovic, de Murray, mía… de todos. Nadie se ha retirado teniendo la sensación de ser invencible. Es el curso habitual de la vida, de la carrera de cualquier jugador. Hay que aceptar la situación y entenderla. Eso no quita que sin esa sensación de invencibilidad no se pueda optar a competir por grandes cosas, a ganar grandes cosas. Esos son mis objetivos”.

(Rodri J. Torrellas - VAVEL)

Rafa Nadal tendrá en Melbourne la compañía de Carlos Moyá. “No fue solo una decisión mía. Toni fue el que habló con Carlos directamente, no yo. Luego evidentemente sí que hablé con él. Espero acabar mi carrera con Francis Roig y Toni, pero Moyá es de Mallorca, siempre ha sido de mi entorno aunque no haya estado nunca en mi equipo, me conoce bien, me aprecia y yo le aprecio… es una persona que conoce mi forma de jugar, conoce bien el circuito y encima tengo la facilidad de que vive a 30 minutos de mi casa”. “No es un cambio drástico en ningún sentido, simplemente es unir algo más a lo que tenía. Quizás, escuchar algo nuevo puede ayudarme. Y tener una persona en la que confío, a la que quiero como amigo, me puede dar un plus en un momento dado. Confío muchísimo en Carlos, como profesional y también como persona”.

El manacorí comentó la posibilidad de revalidar el título que ganó en el año 2009, como también la de perder en primera ronda. “Me siento jugando bien. ¿Puedo perder en primera ronda? Sí. ¿Podría optar a ganar? Evidentemente, quizás hay más opciones de perder en primera que de ganar el título, pero vamos a ir día a día, como he hecho durante toda mi vida. Nunca se sabe lo que puede pasar”.

“Estoy en en un momento en el que no me siento mal. Hoy me siento bien. La lógica me dice que si llevo un mes y medio entrenando bien y jugando bien espero estar igual cuando empiece el torneo. Y después uno se tiene que ir adaptando a los momentos, a las situaciones que vayan surgiendo. Y pasar ese partido que te da el cambio”.