Agnieszka Radwanska: "Espero poder disputar la final este año"

Agnieszka Radwanska atendiendo a los medios de comunicación | Foto: Ben Solomon - Tennis Australia

En el tradicional Media Day del Open de Australia, las principales figuras del tenis mundial, tanto femenino como masculino, dieron sus respectivas ruedas de prensa a tan sólo dos días del inicio del primer Grand Slam de la temporada. Una de las jugadoras a seguir siempre en este tipo de torneos es la polaca Agniezska Radwanska. La número tres del ránking de la WTA reconoció sentirse mucho mejor que la semana pasada y admitió la dureza de su rival en primera ronda, la búlgara Tsvetana Pironkova, la cual ya derrotó a la polaca en el último Roland Garros.

Radwanska debutará el martes ante Pironkova "Sinceramente, me encuentro mucho mejor que la semana pasada en China. Obviamente, perder finales siempre es decepcionante, pero aún así ha sido una buena semana. He jugado buenos partidos ante jugadoras de gran nivel y espero hacer lo mismo en Melbourne", declaró Radwanska, que perdió el viernes la final del WTA Premier de Sidney ante la británica Johanna Konta.

Al ser preguntada por su rival en su estreno, la búlgara Pironkova, Radwanska reconoció que "es un sorteo duro, por supuesto. He jugado muchas veces contra ella en los últimos años, la última en París el año pasado. Hemos tenido partidos duros, muchos decididos en tres sets en cada superficie. El cuadro es así, veremos lo que ocurre.

La polaca también declaró que el haber alcanzado la final en Sidney le ha dado mucha confianza para lo que viene. "Por supuesto, torneos como éste de Sidney ayudan mucho. Poder jugar dos, tres días contra jugadores de tan alto nivel te otorga más confianza. La primera ronda siempre es dura, Pironkova es una tenista muy complicada. Estoy segura de que me lo pondrá muy difícil, tendré que trabajar cada punto para ganar", expresó.

Uno de los problemas que puede tener la polaca es haber llegado a Melbourne solamente a tres días de comenzar el torneo, debido a la final de Sidney que tuvo que disputar el viernes. "Todavía no he podido entrenar en las pistas, he llegado hace apenas unas pocas horas. Por suerte, tengo dos días para practicar y poder ajustarme a la superficie y a las condiciones, sé que va a hacer mucho calor y mucha humedad. Veremos en qué turno me toca jugar, pero obviamente si es en el segundo o en el tercero será más difícil", recalcó.

Radwanska sólo ha llegado ha llegado a una final de Grand Slam en su carrera, en Wimbledon 2012. En Melbourne sus mejores prestaciones han sido las semifinales de 2014 y del año pasado. La número tres del mundo espera dar un paso más y alcanzar la final este año. "Me siento muy bien en la Rod Laver. Me gusta jugar aquí, me gusta Australia. Siempre he jugado muy bien aquí. He llegado dos veces a semifinales. He estado muy cerca de llegar a la final, espero poderlo hacer este año", admitió.

Por último la polaca fue preguntada por la actual número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber, a la que Radwanska elogió por todo lo que consiguió el año pasado. "Creo que es una gran inspiración para todas nosotras. Ser capaz de ganar dos Grand Slams la pasada temporada, más la final olímpica y la del Masters. Es algo increíble. Ella jugó a un gran nivel durante toda la temporada. Ella demostró que esto se puede hacer, ganar dos torneos de tal magnitud sin haber logrado nada semejante anteriormente. Ella jugó un gran tenis, batiendo incluso a Serena en la final", finalizó.