Andy Murray: "He tenido una buena preparación"

El escocés y número uno del mundo, Andy Murray, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el Open de Australia, que dará comienzo en un par de días sobre territorio aussie.

Andy Murray afirma que no hay nada de raro el comenzar el torneo como primer cabeza de serie. Se estrena en esta faceta en un Grand Slam: “No siento nada especial por ser el cabeza de serie número 1 en un Grand Slam. Tampoco por ser Nº1 ya que lo conseguí al final del año pasado y solo lo defendí en Doha, así que de momento no he notado cambios. No sé si vendrá con el tiempo, pero tampoco sé si podré mantenerme allí arriba. Lo único que sé es que de momento no he notado ningún cambio”.

El número uno del mundo se muestra muy satisfecho por la preparación realizada a lo largo de estas semanas: “He tenido una buena preparación, en Doha ya me fue muy bien. Obviamente me hubiera gustado tener un par de semanas más, pero me aseguré de tener el suficiente descanso. Luego en febrero tendré un poco más. En Miami todo fue muy bien, además había grandes jugadores para entrenar”, añadió.

El tenis británico está de enhorabuena. No todo gira en torno a Murray. Esta semana en Auckland, Dan Evans ha alcanzado la gran final del torneo, desplegando un gran tenis y venciendo a tenistas de gran nivel como Dominic Thiem entre otros: “Dan (Evans) me ha impresionado. Tampoco vi todos los partidos, pero sí el primer set de la final y un rato de su encuentro con Thiem. Ha sido una gran semana para varios tenistas británicos, sobre todo para Johanna que fue capaz de ganar. Mi hermano hizo final. Probablemente haya sido la mejor semana de siempre para el tenis británico”.

Su primer rival en el Open de Australia será Ilya Marchenko, un jugador muy irregular y con el que se ha enfrentado en una ocasión: “Casi no recuerdo aquel partido, pero sí que jugamos en la Margaret Court. Sí que lo vi jugar un poco en el US Open en un duelo muy ajustado ante Wawrinka. Ya saben, aquí nunca es fácil y él es un tenista que lucha muy duro, con gran actitud y que golpea y se mueve muy bien desde el fondo de pista. No te regala demasiados puntos”.

Para finalizar, Andy Murray analizó como se encuentra actualmente desde que es número uno del mundo: “Me siento muy confiado después de cómo acabé la pasada temporada y me encanta estar aquí. Me encantan las condiciones, he jugado muy bien en los últimos años pero nunca logré ganar el título. Creo que estoy en una buena posición, tengo la seguridad de poder hacerlo. Estoy jugando bien, entreno bien y estoy sano, ¿por qué no?", concluyó.