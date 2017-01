Novak Djokovic: "Llego a Melbourne con muchas ganas de competir"

Google Plus

Foto: Ben Solomon | Tennis Australia.

Novak Djokovic tiene un nuevo reto esta temporada. Tras perder a finales de 2016 su condición de número uno del mundo, el serbio confía en volver este año a su mejor nivel y recuperar el trono del tenis mundial, actualmente en posesión del escocés Andy Murray. El balcánico ya fue capaz de derrotar al actual líder de la clasificación hace unos días en Doha, pero el primer gran enfrentamiento entre ambos jugadores se espera en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada y una de las fechas marcadas en rojo en el calendario por cualquier tenista.

"Verdasco puede vencer a cualquier jugador en cualquier superficie"

El torneo disputado en Melbourne comienza la próxima semana, y en el Media Day, Djokovic ha sido uno de los protagonistas, repasando su actual estado de forma, sus objetivos para 2017 y, por supuesto, analizando el Open de Australia 2017, donde debuta ante Fernando Verdasco. "Lo veo como un gran reto. Fernando es un jugador muy completo en cualquier superficie. En un día dado, si las cosas van bien, puede vencer a cualquier persona en cualquier superficie. Ha ganado contra la mayoría de los mejores jugadores. No estará abrumado por la ocasión de jugar en la cancha central. Él ha tenido esa experiencia muchas veces. Es el primer partido del Grand Slam. Ambos necesitamos comenzar con la intensidad correcta. Obviamente nos esforzaremos por lograrlo. Espero una dura batalla", señaló el tenista de Belgrado.

Cuestionado sobre su rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada y la mejora mostrada en Doha, el serbio se mostró confiado de recuperar paulatinamente su mejor nivel: "Bueno, creo que ya en Londres, en las ATP Finals, jugué muy bien comparado con los tres meses o cuatro meses anteriores. He trabajado muy duro en pretemporada, tratando de ponerme en un estado de ánimo y de forma correctos. No pude pedir un mejor comienzo de la temporada. Fue grandioso. Ahora llego a Melbourne muy emocionado y con muchas ganas de competir".

"Lograr mi séptimo título aquí es una gran motivación"

Desde 2011, Novak Djokovic se convirtió en el gran dominador del tenis mundial, mejorando cada vez más su juego y dando la sensación de ser invencible. Sin embargo, el tenista reconoce que nunca se sintió así, además de restar importancia al bajón de rendimiento sufrido a partir de Wimbledon 2016: "Nunca tuve una invencibilidad, nadie es invencible. Nunca pensé en mí mismo como un jugador superior en la cancha, aunque por supuesto a veces estaba muy confiado, pues estaba ganando un montón de partidos. Pese a ser el defensor del título, me siento en la posición de luchar por este trofeo como cualquier otra persona. El hecho de que lo haya hecho tan bien en Melbourne Park los últimos 10 años de mi carrera, siendo el Grand Slam más exitoso que he tenido, me da mucha emoción y mucha confianza".

Novak Djokovic luchará en el Open de Australia 2017 por conquistar el que sería su séptimo título en Melbourne, lo que le situaría en solitario como el tenista con más títulos en este primer Grand Slam de la temporada, uno de los alicientes par volver a pelear por la victoria: "Cada año trae un nuevo reto personal y como jugador. Es difícil comparar cualquier año. Sólo lo veo como una curva de aprendizaje, como un proceso de convertirse en un jugador más maduro. Una de las razones por las que estoy aquí es tratar de ganar cada partido en el que juego, y eventualmente el título. Me encanta jugar este deporte. Me encanta competir. Entré aquí como todos los otros 127 jugadores para luchar por este trofeo, para disfrutar de la competencia. Por supuesto, es un incentivo, es motivación".

Por último, el número dos del mundo habló sobre el calor que se espera durante la disputa del Open de Australia: "No conozco ningún jugador que disfrute jugando a 35ºC o 40ºC. No es fácil, obviamente. Al final del día, eso es lo que esperas. El torneo se disputa durante el verano en Australia y las condiciones pueden ser muy difíciles y extremas. Pero nos preparamos para eso".