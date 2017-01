Kei Nishikori: "Soy más consistente y maduro para todo, tanto dentro como fuera de la pista"

Kei Nishikori golpeando una derecha en el MMO. Foto: Rodri J Torrellas. VAVEL

Como viene siendo habitual, antes de comenzar el torneo los principales cabezas de serie o favoritos a levantar el trofeo de campeón, hacen una rueda de prensa en el que se le preguntan por el rendimiento que esperan tener y sus aspiraciones. Hoy fue el turno de Kei Nishikori.

Se le preguntó por su situación en el cuadro, en el que ha coincidido con Andy Murray y Roger Federer, además de lo que espera en el torneo y su actuación en Brisbane. "Sí, desde luego fue una semana increíble ya que pude llegar a la final en mi primera aparición. Sí la verdad es que veremos, tendré una primera ronda dura e intentaré llegar a la segunda semana". En base al rendimiento en torneos, también se le preguntó por su preparación física y el calendario que ha elegido que ha sido algo poco común, ya que ha parado mucho tiempo y en seguida viene un torneo grande como el Australian Open. "De momento me siento muy bien. He descansado mucho en vacaciones, se podría decir que he tenido una gran post-temporada. He entrenado bien, he practicado bien y pienso que he comenzado muy bien el año. Por su puesto va a ser muy importante mi actuación aquí de cara a la confianza que tenga en la temporada".

El nipón lleva siendo top ten mucho tiempo, y se le preguntó por si todavía se ve capaz de seguir haciendo algo en este deporte: "Bueno sí, ya son tres los años que llevo en el top ten, me siento fuerte mentalmente. Además soy más consistente y maduro para todo, tanto dentro como fuera de la pista. Todo está mejorando".

Como no podía ser de otra manera, se le preguntó por si algún día ganará un Grand Slam, pese a que ya haya llegado a una final, en el US Open: ''Bueno sí, esto es por lo que creo en mí mismo. Espero ganar algún Grand Slam alguna vez, pero tampoco tengo un gran título todavía, ni siquiera un Masters. Esto es algo para lo que necesito la experiencia y la confianza en mi mismo.''