Simona Halep se despide a las primeras de cambio

Simona Halep durante un entrenamiento en el Open de Australia. Foto : Zimbio

El Open de Australia no es el torneo de Simona Halep. Vuelve a quedar claro tras la derrota de la rumana en primera ronda ante Shelby Rogers sumando tan solo cuatro juegos. Llegaba tocada físicamente con unas molestias en el tendón de aquiles que le impidieron jugar en Brisbane. Es ya la cuarta vez que cae en primera ronda en el torneo australiano.

Desde el primer momento las sensaciones no fueron buenas para Halep. Pese a mantener su primer servicio en blanco, era Rogers quien tomaba la iniciativa en el juego y en el marcador. Pero a la estadounidense no le acababan de salir las cosas. Llevaba siete errores no forzados en los tres primeros juegos. Halep salvó varias pelotas de break con 1-2 en el marcador, incluso realizando dos saques directos de manera consecutiva. En la siguiente oportunidad Shelby no perdonó y tras más de nueve minutos de juego conseguía romper y desequilibrar el encuentro.

A partir de ese juego se vio a una Simona Halep apática, sin poder moverse a pleno rendimiento. Rogers transformó los errores no forzados iniciales en winners y sumaba juego tras juego, teniendo oportunidades en muchos de sus restos, mientras que la número cuatro del mundo tan solo contó con una oportunidad de rotura en todo el partido. En el descanso entre sets la tenista de Constanza pidió asistencia médica y se tomó una pastilla, pero no fue suficiente para combatir las molestias físicas, ni para mejorar su juego. Halep seguía moviéndose de un lado a otro persiguiendo los golpes de Rogers, pero lo hacía muy lejos de su 100%. La jugadora de Carolina del Sur rompía con cada vez más facilidad y los juegos se acortaban. Halep estuvo a punto de abandonar con 1-3 pero aguantó en pista sin retirarse.

Rogers se medirá en la siguiente ronda a la ganadora del duelo entre la WC australiana Ashleigh Barty y la alemana Annika Beck

Rogers consigue su segunda victoria sobre una tenista top10 y su primer triunfo en el Open de Australia en su carrera. Pese al estado de Halep, no hay que desmerecer en absoluto el partido de Rogers, que ya había empezado el año con buenos resultados en suelo australiano, ganando a tenistas peligrosas como Bouchard o Sevastova.