Garbiñe Muguruza: "Tienes que lidiar con ello y jugar con dolores"

Después de tener que retirarse en semifinales en Brisbane ante Alize Cornet por lesión, Garbiñe Muguruza ha puesto rumbo al primer Grand Slam del curso, en Melbourne, con las ganas e ilusión propias de una tenista de su clase, que durante la pasada temporada fue capaz de ganar ni más ni menos que en Roland Garros. Los comienzos nunca son fáciles, sobre todo en los torneos importantes, pero la tenista hispano venezolana no desfalleció, dejó a un lado los problemas físicos que tuvo durante todo el encuentro y consiguió superar su debut en el Open de Australia con victoria ante Marina Erakovic, la número 110 del mundo, por 7-5 y 6-4, en un choque que tuvo controlado en los primeros momentos, pero que tuvo que remontar en la segunda manga. Este encuentro ya es historia, y con un día de por medio para recuperarse, Muguruza verá como su próxima rival será la estadounidense Samantha Crawford que derrotó a su compatriota Lauren Davis por 4-6, 6-3, 6-0, y tendrán entre ambas su primer duelo.

"La verdad es que me he asustado un poco, traté de calmarme y pelear por el partido hasta ganar, una victoria es una victoria"

Después de conseguir llevarse el primer parcial con sufrimiento, los problemas físicos aparecieron en el camino de Muguruza en el comienzo del segundo acto, y eso le creó dudas en su juego, algo que sin duda aprovechó Erakovic. "He empezado a jugar y no noté una molestia importante, si venía asustada de lo que había tenido en Brisbane, porque tardó bastante en curarse y por eso estoy con dudas, decidí salir de la pista para que me colocasen un vendaje que me ayudase sobre todo mentalmente, a la vuelta me desconcentré un poco y enseguida me vi con 4-1 abajo, me dio un poco de cosa moverme y ella estaba jugando muy rápido, en algunas bolas me vi asustada, pero al final pude jugar bien y darle la vuelta, y tengo bastante tiempo para recuperarme ahora, y con todo mi equipo aquí a ver si lo conseguimos", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Garbiñe Muguruza asume que el dolor no se irá fácilmente, pero eso no será un impedimento para que la hispano venezolana siga jugando el Open de Australia. "Ojalá no tuviera ninguna molestia pero en Brisbane fue el primer torneo del año y también tuve molestias, molesta la rodilla, el pie, etc, pero tienes que lidiar con ello y jugar con dolores, al final he sabido darle la vuelta concentrarme en otras cosas y se te olvida un poco, en Brisbane tomé la decisión por precaución, y sobre todo para no lesionarme en el primer torneo del año o que fuese a peor, aquí no me lo he planteado, tengo que estar bastante mal para retirarme. La verdad es que me he asustado un poco, traté de calmarme y pelear por el partido hasta ganar, una victoria es una victoria, hemos jugado un par de veces y siempre ha sido duro así que estoy contenta de haber ganado", concluyó.