Tsonga, Berdych y Cilic avanzan en Melbourne, Pouille KO

Lucas Pouille durante el último MMO | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Primer día de competición y primer favorito que dice adiós. El francés Lucas Pouille, cabeza de serie número 16 y uno de los tenistas a seguir en Melbourne, se ha despedido a las primeras de cambio al caer derrotado ante el kazajo Alexander Bublik, número 206 del mundo, por 6-0 3-6 6-3 y 6-4 tras una hora y 43 minutos en un choque disputado en el cuarto turno de la pista 13. Bublik, de 19 años y procedente de la fase previa, conectó 38 golpes ganadores, entre ellos 16 saques directos, y rompió hasta en siete ocasiones el servicio de su rival. Pouille tardó demasiado tiempo en entrar en el partido y sólo pudo desplegar su mejor nivel durante el segundo set. Al francés le condenaron su 33 errores no forzados y un pobre 35% de puntos ganados con segundo servicio. El siguiente rival del joven kazajo será el tunecino Malek Jaziri, contra el que peleará por acceder a la tercera ronda.

Tsonga se medirá en segunda ronda al serbio Dusan Lajovic, verdugo de su compatriota Stephane Robert en tres sets Mejor le fueron las cosas al también francés Jo-Wilfried Tsonga. El finalista de 2008 venció en cuatro sets al brasileño Thiago Monteiro por 6-1 6-3 6-7(5) y 6-2 en dos horas y 23 minutos de juego. En el último turno de la pista tres, el francés comenzó lanzado y se anotó los dos primeros sets en menos de una hora. Apoyado en su excelente servicio, con el que realizó 20 saques directos, Tsonga no tuvo oposición hasta la tercera manga en la que el tenista brasileño apareció por primera vez sobre la pista. Monteiro, actual número 83 del ránking ATP, consiguió llevar el encuentro a la cuarta manga tras vencer en el desempate del tercero por 7-5. Pero Tsonga no estaba para bromas y en el cuarto set puso las cosas en su sitio con un contundente 6-2. A pesar de la victoria, el duodécimo cabeza de serie no tuvo buenas sensaciones con su mejor golpe, la derecha, con el que cometió tantos errores como golpes ganadores, 20.

Cilic evita la debacle y a Berdych le basta con media hora

Otro que estuvo a punto de marcharse de Melbourne a las primeras de cambio fue el croata Marin Cilic. El séptimo cabeza de serie tuvo que remontar una desventaja de dos sets a cero ante el siempre peligroso Jerzy Janowicz, al que acabó doblegando por 4-6 4-6 6-2 6-2 y 6-3 en poco más de tres horas de partido. Janowicz, ahora mismo afincado en el puesto 278 del mundo por culpa de las lesiones, pero que llegó a ser el número 14 en 2013, complicó mucho la vida al croata en los dos primeros sets. Al filo del abismo, Cilic comenzó a servir como en él es habitual y su derecha, hasta ese momento desaparecida, empezó a hacer daño a su rival. El croata supo contrarrestar el juego del polaco para hacerse con los tres últimos sets y terminar resolviendo la papeleta con más comodidad de la que parecía en un principio.

Cilic fue de menos a más y acabó con 67 golpes ganadores, entre ellos 26 aces. Janowicz se quedó en 44 winners Tras este duro estreno, Cilic tampoco lo tendrá nada sencillo a priori en la segunda ronda, ya que se medirá al británico Daniel Evans, reciente finalista en Sidney y que ha vencido en tres sets al argentino Facundo Bagnis. El que sí que no ha tenido ningún problema para acceder a la siguiente ronda ha sido el checo Tomas Berdych, cabeza de serie número diez del cuadro. El dos veces semifinalista en Melbourne resolvió su encuentro mucho antes de lo previsto al verse beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Luca Vanni, al comienzo del segundo set por problemas musculares cuando ya Berdych se había apuntado el primero por un claro 6-1.

Así pues y tras lo que se podría considerar casi como un entrenamiento con público, Berdych buscará el pase a la tercera ronda ante el estadounidense Ryan Harrison, verdugo del francés Nicolas Mahut por la vía rápida. De seguro que Harrison será un oponente más duro que su rival de hoy.