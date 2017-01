Sin brillo pero con mucha solidez

Google Plus

Los comienzos nunca son fáciles, y para alcanzar la gloria hay que saber sufrir en diferentes tramos de la vida. Andy Murray comenzó el Open de Australia con una trabajada victoria sobre el ucraniano Illya Marchenko por 7-5, 7-6 y 6-2, en un partido que se alargó a las dos horas aproximadas de partido, y lo que significó el primer paso para alcanzar la gloria del número uno del mundo en un Grand Slam que se la resistido hasta en cinco ocasiones.

Su encuentro ante Illya Marchenko fue una prueba más de que el de Dunblane está dispuesto a todo. Y es que ganar partido cuando no se juega bien, es una habilidad que no muchos tienen. Solo los mejores son capaces de ponerse el mono de trabajo y asumir con humildad que hay días en los que no es importante jugar bien, sino ganar. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como ganar, y más si es en un Grand Slam.

Marchenko lo dio todo en la pista

El ucraniano es un jugador de todo o nada, y este 2017 quiere al fin asentarse en el circuito mundial. Ha ganado a jugadores de gran talla mundial, como a David Ferrer en el pasado torneo de Doha, y es un tenista con el que ninguno de los favoritos quieren encontrarse en su camino. Coletazos letales en diversos torneos ATP 250 y Challenger han dado a Marchenko los puntos necesarios para estar en la élite, pero también el conformismo suficiente para vagar penosamente por las pistas el resto de temporada.

No fue el caso en Australia, donde el jugador nórdico transmitió las sensaciones de ser ese jugador tremendamente agresivo capaz de desbordar a cualquiera. Mantuvo el pulso con Murray en el primer set, y en la segunda manga se desató un sublime espectáculo del que no salió vencedor por muy poco en el tie break. Lo pagó caro en el tercer parcial, donde Murray voló demostrando que está hecho de otra pasta y por qué es el número uno del mundo.

En segunda ronda, el tenista británico se medirá al ruso Andrey Rublev, que en el día de hoy venció por 4-6, 6-3, 7-6 y 6-3 al taipei Yen-Hsun Lu, en un encuentro donde el joven tenista soviético demostró el por qué está llamado a ser uno de los tenistas con mayor proyección del tenis actual.