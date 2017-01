El reloj suizo se vuelve a poner en hora

Google Plus

Roger Federer debutando en el Open de Australia 2017 | Foto: zimbio

Se terminó la espera. Más de seis meses después, Roger Federer iba a volver de manera oficial a las pistas para competir en un torneo. El suizo participó en Perth, en la Copa Hopman, un evento semi-oficial que no da puntos para el ránking ATP. Tras perderse el US Open por lesión, el de Basilea regersaba a un major. La versión que dio Federer en Perth, era halagüeña, pues no se le vio resentirse de sus problemas, lo cuál daba motivos para estar confiados y volver a ver a Federer brillar.

Un tremendo griterío invadió la pista Rod Laver Arena cuando el speaker del Open de Australia anunciaba el nombre de Roger Federer. En primera ronda, el suizo tendría enfrente a un jugador de su quinta, como es el austriaco Jurgen Melzer, procedente de la fase previa, un tenista de potentes golpes. Dos jugadores de un cierto estilo de juego parecido, lo que significaba puntos cortos y rápidos y escasos intercambios.

Federer le da la vuelta a un inicio complicado

Se suele subestimar a los jugadores que proceden de fase de clasificación, pero son tenistas a tener muy cuenta, pues ya llevan rodaje en sus piernas con tres partidos disputados y conocen bien otros factores como son las instalaciones o el timing con la bola, y ello se plasmó en el inicio del encuentro. La igualdad marcó el guión del primer set, pero era Melzer quien se mostraba mejor, pues salió sin ningún temor, como era previsible, realizando un tenis muy ofensivo además de colocar muchos primeros servicios.

El momento de la entrada de Federer a la pista Rod Laver Arena | Foto: zimbio

Con un Federer aún sin temperatura, el austriaco encontró la primera pelota de break del partido que posteriormente logró materializar. Sin embargo, el suizo comenzó a entrar en calor e inmediatamente recuperó la desventaja. Sin concesiones al saque se llegó al undécimo juego del set, momento en donde volvió la esencia de Federer. El suizo quebró el servicio del austriaco en blanco para después, al saque, cerrar la primera manga por 7-5.

Cambio de roles en el segundo set

Melzer sufrió un bajón debido a la remontada de Federer lo cuál provocó un break de entrada a favor del suizo que se siguió mostrando muy fiable y comenzando a ser eléctrico de piernas. El austriaco no le perdió la cara al partido y se mantuvo detrás de Roger buscando una oportunidad de poder igualar el encuentro.

Jurgen Melzer opuso resistencia | Foto: zimbio

Y esa oportunidad llegó en el sexto juego del segundo parcial, momento en donde apareció la versión errática, e intermitente, de Roger Federer. El austriaco rompió el servicio y el suizo se diluyó, que sufrió mucho al servicio y Melzer presionó mucho los segundos saques de Federer consiguiendo una segunda rotura. El Qualy austriaco igualó la contienda a un set.

Federer no quiere problemas

El encuentro estaba siendo una montaña rusa. En los primeros compases del tercer set, Federer parecía algo apático, pero tardó unos cuantos juegos en volver la electricidad a su piernas. En el cuarto juego del set, el suizo quebró el saque de Melzer para ponerse por delante y recuperar de nuevo esa confianza. El helvético se mostró intratable durante los siguientes juegos y adueñándose así del tercer parcial y tomando de nuevo las riendas del partido.

Roger Federer, a segunda ronda del Open de Australia| Foto: zimbio

La resistencia de Melzer bajó considerablemente. No estaba siendo ese tenista tan peligroso que fue en los primeros dos sets y Federer no quiso ningún problema. A la más mínima opción era el momento de dar el último zarpazo a un Melzer que estaba agonizando. Otros dos nuevos breaks otorgaron a Federer el triunfo en cuatro mangas por el marcador de 7-5 3-6 6-2 y 6-2. Buenas sensaciones deja Federer en este inicio de Open de Australia donde se enfrentará en segunda ronda con el estadounidense Noah Rubin, también procedente de la fase previa.