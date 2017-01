Carla Suárez firma un estreno perfecto

Después de que la pasada temporada concluyera llena de luces y sombras, Carla Suárez no ha tenido ni mucho menos una pretemporada fácil, todo por culpa de unas molestias en el hombro derecho que no la permiten jugar con total libertad, y las cuales no le dejaron sacar durante los entrenamientos, algo que a la postre le obligó a darse de baja de los torneos de Brisbane y Sydney, algo que no impidió a la décima cabeza de serie del Open de Australia estar en Melbourne, teniendo que batirse a las primeras de cambio con la eslovaca Jana Cepelova, número 102 del ránking, que llegaba al primer Grand Slam del curso después de caer en la segunda ronda de la qualy de Sidney. Por delante un estreno nada fácil, pero positivo a la hora de poder coger ritmo de competición ante una contrincante de menor nivel. Carla tenía ante sí una prueba de fuego, y la pasó con nota.

Sobresaliente inicio para Carla

La pista número dos del Melbourne Park recibía con los brazos abiertos a Carla Suárez, quien en el primer día de competición tenía ante sí una prueba de fuego, un encuentro de nivel en el que comprobar sus sensaciones y, sobre todo, una victoria que conseguir para acceder a la segunda ronda. La pupila de Xavi Budó estaba concenciada de lo que tenía que hacer, y lo hizo a las mil maravillas. Cepelova no iba a poner las cosas nada fácil, pero en el segundo juego del partido ni más ni menos que tres errores de forma consecutiva por parte de la tenista eslovaca, dejaban tres bolas de break a favor de Carla, quien a las primeras de cambio rompía el servicio de su contrincante, para a continuación certificar la rotura con su servicio, colocando por tanto en el marcador el 3-0.

El vendaval de juego al que Suárez sometía a su rival no había hecho nada más que comenzar, y es que en el siguiente saque de Cepelova, la canaria aumentaría su nivel, aprovechando los errores de la eslovaca para quebrar por segunda ocasión en el encuentro su servicio e irse rauda y veloz hacia el 5-0. Quedando a tan solo un juego de llevarse la primera manga, Jana alargaba el parcial haciéndose con su servicio, y los nervios llegaban a la raqueta de Carla un juego después, cuando a la hora de cerrar el parcial la canaria veía como Cepelova le rompía el servicio, pero haciendo un fabuloso ejercicio de concentración, Carla Suárez no se venía abajo, cuajando un juego exquisito que le daba el contrabreak, y por tanto se llevaba a su casillero el primer asalto por 6-2.

Los nervios no pasan factura a Carla, que en los momentos claves del segundo set consigue doblegar a Cepelova

Tras un primer set de luces y sombras para ambas tenistas, un merecido descanso daba paso al segundo set, en el cual Carla y Jana volvían a pista con las ideas claras, mostrando una igualdad máxima durante los primeros cuatro juegos del segundo asalto, quedando así un marcador de 2-2 para a continuación empezar Suárez a aumentar su ritmo. La canaria no quería sorpresas, y enlazando ni más ni menos que dos roturas, y cuatro juegos de forma consecutiva, era capaz de irse hasta el 6-2, el cual le daba la segunda manga, y por tanto, después de una hora y doce minutos de partido doblegaba a Jana Cepelova por 6-2 y 6-2. Estreno soñado para una Carla Suárez que en la segunda ronda del Open de Australia, primer Grand Slam del curso, tendrá que verse las caras con la rumana Sorana Cirstea, quien en primera ronda ha sido capaz de derrotar a la rusa Irina Khromacheva por 6-2 y 6-1.