Angelique Kerber: "Mi juego no ha cambiado por ser la número uno"

Angelique Kerber golpeando una bola | Foto: Zimbio

Kerber tuvo un debut con dudas ya que ante una rival aparentemente fácil como Lesia Tsurenko, tuvo que ir a tres sets y parecía que la presión de haber ganado el título en la edición del año pasado, hizo acto de presencia sembrando cierta incertidumbre en el juego de la nacida en Bremen, pero supo sacar el partido satisfactoriamente para acceder a la siguiente ronda.

Se le preguntó por la sensación de estar defendiendo título por primera vez y si afectó en el partido. "Todavía es primera ronda de un Grand Slam. Desde luego fue algo distinto. También hizo que el partido estuviera más igualado. Pero no me estaba sintiendo mal, desde el principio estaba intentando jugar a mi juego y he jugado un buen partido. Hice unos cuantos errores al final de segundo set. Pero ella también jugó un buen partido. Fui a por el partido en el tercer set, intentando hacer mi juego y creo que fue la clave para ganar el partido hoy", comentó.

También los periodistas preguntaron a la alemana si se sentía orgullosa de como ha sacado adelante los distintos problemas que tuvo en el segundo set. "Pienso que tener un partido como este en las primeras rondas es bueno. Me refiero a que siempre es difícil para todos coger el ritmo, sobretodo para un Grand Slam o para torneos importantes. Pienso que no es tan malo tener un partido así en la primera ronda", afirmó.

Debido a las dudas y a que el partido se alargó más de lo esperado, la alemana fue preguntada sobre si tuvo pánico por ser la número uno y defensora del título y perder en primera ronda, y Angelique se mostró tajante y contundente. ''No, no estoy pensando en eso cuando estoy en la pista. Estoy jugando mi estilo de tenis que es como es, moviéndome bien, devolviendo muchas bolas y luchando. No ha cambiado por ser la número uno o por estar en la parte alta del cuadro. Me refiero a que dentro de la pista estoy concentrada en desarrollar mi juego y correr por cada bola. No sentía pánico", explicó.

En segunda ronda se enfrentará a una compatriota, Witthoeft y la preguntaron por la dificultad del partido, a lo que respondió lo siguiente: "Sí, a ver, es una segunda ronda y no voy a mirar mucho mis oponentes. Quiero decir, pienso que ella jugó un buen partido y la conozco muy bien, jugué con ella por segunda vez en Wimbledon. Pienso que será un buen partido. Pero para mi lo importante es salir y jugar mi partido otra vez, no pensar en cual va a ser mi próximo oponente".

Las emociones son siempre importantes en el tenis y preguntaron por las que había sentido en su vuelta al Rod Laver Arena esta noche, cuando su último gran momento en su carrera fue en esa pista. ''Ha sido una gran sensación. También cuando he entrado en la pista, sentía lo mismo que cuando entré en la pista en la final. Desde luego que ahora es otra situación, es una primera ronda. Pero sí, el público fue alucinante. Para jugar en la pista, es una pista muy bonita y me estaba divirtiendo en la pista desde luego''

Se le preguntó también por su staff técnico y en este caso fue el entrenador, Torben Beltz y sonriendo Kerber dio la siguiente respuesta. ''"Sí creo que todo el mundo sabe que es un chico muy positivo. Puedo confiar en él. Le conozco desde hace mucho tiempo. Él sabe perfectamente cuándo y qué me tiene que decir o a lo mejor me tiene que dejar sola. Creo que trabajar con él es bueno porque nos conocemos perfectamente. También me soporta, no importa si estoy arriba o abajo, él está ahí. Es uno de los chicos más positivos que conozco.''

Para terminar la rueda de prensa se hizo una pregunta algo difícil de responder ya que era sobre si cambiaría alguna norma o tradición y Kerber no se mojó mucho. ''Es una pregunta difícil. No lo se, no cambiaría nada. No hay nada que me venga a la mente que quisiera cambiar así que no lo se''.