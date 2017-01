Ramos se hunde con todo a favor

Google Plus

Partiendo como el número veintiséis del ránking ATP y siendo una de las bazas más fuertes con las que España comparecía en el Open de Australia, Albert Ramos comparecía en el primer Grand Slam del curso después de haber caído en cuartos de final del Aircel Chennai Open y en la primera ronda del ASB Classic de Auckland. En la primera ronda del torneo australiano el español se tenía que batir en duelo con ni más ni menos que el eslovaco Lukas Lacko, número 121 del ránking ATP, poco menos de cien puestos por detrás de su rival en la primera jornada, a la que llegaba tras no haber disputado ningún torneo en el comienzo de la presente temporada, lo cual no impedía que el duelo entre Ramos y Lacko fuera vibrante en la pista número quince.

Ramos marca la pauta

Los comienzos de partido nunca son fáciles, marcan el devenir del choque para ambos tenistas, y saltar a pista con intensidad nunca es fácil, por lo que Ramos aprovechaba la baja concentración de Lacko en los primeros compases del primer parcial quebrando el servicio de su contrincante a las primeras de cambio para irse hasta el 2-0. De ahí en adelante le llegaría a Albert una de las facetas más complicadas del tenis, controlar la ventaja que tenía en el electrónico para evitar que Lukas entrara de nuevo en la pelea por hacerse con el primer parcial. El español jugaría un tenis sobrio, sin errores, pero sin tampoco florituras, que finalmente le otorgaba el premio de hacerse con el primer set por 6-4, marcando por tanto la pauta a seguir con una manga ya en el bolsillo, teniendo que ganar tan solo dos más para llevarse el encuentro.

Tras una primera manga igualada, sin respiro para Ramos y Lacko, después de un pequeño descanso el segundo acto se ponía en marcha con la misma tónica que el primer parcial, y es que ninguno de los dos contendientes al triunfo conseguía tomar la delantera en el electrónico. El paso de los juegos no hizo cambiar el devenir del choque, Lacko sacaba por delante y por ende obligaba a Ramos a funcionar por detrás en el electrónico con la presión de tener que igualar el set. Con las espadas en todo lo alto el encuentro llegaría hasta el 5-5, sacando hacia delante el juego Lukas, asegurándose por tanto como mínimo el tie break, y pasando la presión a Albert, a quien el pulso le temblaba, concediendo a su contrincante una bola de set que ni mucho menos dudaría en aprovechar el eslovaco.

Ramos se pase en la tercera manga, pero Lacko se viene arriba para dar la vuelta al choque y llevarse el partido

El hecho de perder el segundo parcial ni mucho menos haría bajar la intensidad con la que estaba afrontando el partido Albert Ramos, y es que el español dejaría a un lado la mala suerte de ceder una bola de break en el momento menos oportuno para mostrar su mejor tenis en el tercer parcial. Como un ciclón que arrasaba la pista número quince del Melbourne Park, Ramos sometió a Lacko a un sinfín de golpes interminables ante los que el eslovaco no podía hacer otra cosa que mirar y aplaudir, cayendo en la trampa de los errores no forzados, algo que permitía a Albert obtener dos roturas rápidas que le colocaban con ni más ni menos que 4-0 a favor. Lukas maquillaría el marcador anotándose el juego de la honra, pero Ramos no bajaría el pistón, quebrando una vez más el servicio de su contrincante para llevarse el tercer set por 6-1.

Parecía estar mucho más entero físicamente que su rival Ramos, así lo demostraba el fabuloso tercer parcial que había jugado el español, pero a la postre no sería más que un mero espejismo, y es que Lacko, quien parecía estar sumido en una importante crisis de juego, no querría dejar el partido tan fácilmente, quebrando el servicio de Albert en el tercer juego del cuarto asalto para irse hasta el 1-3. Teniendo un quiebre de ventaja, Lukas sería capaz de controlar a las mil maravillas el devenir del encuentro hasta hacer acto de presencia en el 4-5, donde el pulso no le temblaría a la hora de tener que cerrar el cuarto acto, llevándose el parcial por 4-6, igualando la contienda a dos sets para cada tenista y forzando el quinto y definitivo parcial.

Tal y como comenzó el cuarto parcial lo haría el quinto. Lacko se sabía superior, le había comido por completo la moral a Ramos, y una vez vio la herida, eslovaco hurgó en ella hasta desfondar al tenista español. Lukas comenzó el quinto asalto con mayor intensidad que su contrincante, lo cual le llevaba a romper el servicio de Albert en el tercer juego, cogiendo velocidad hasta el 1-3. Lukas Lacko continuaría marcando la pauta del encuentro en los juegos siguientes hasta llegar al 3-5, donde al resto tenía la oportunidad de cerrar el quinto set, algo que lograba ante los errores de Albert Ramos. El eslovaco se llevaba el quinto asalto por 3-6, y por ende se imponía accediendo a la segunda ronda por 6-4, 5-7, 6-1, 4-6 y 3-6 después de tres horas y veinte minutos de partido.