Carla Suárez: "El dolor está ahí, un torneo como este merece la pena jugarlo"

Carla Suárez golpeando una bola desde el fondo de la pista | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Después de que la pasada temporada concluyera llena de luces y sombras, Carla Suárez no ha tenido ni mucho menos una pretemporada fácil, todo por culpa de unas molestias en el hombro derecho que no la permiten jugar con total libertad, y las cuales no le dejaron sacar durante los entrenamientos, algo que a la postre le obligó a darse de baja de los torneos de Brisbane y Sydney, algo que no impidió a la décima cabeza de serie del Open de Australia estar en Melbourne, teniendo que batirse a las primeras de cambio con la eslovaca Jana Cepelova, número 102 del ránking, ante la cual después de una hora y doce minutos de partido vencía por 6-2 y 6-2. Estreno soñado para una Carla Suárez que en la segunda ronda del Open de Australia, primer Grand Slam del curso, tendrá que verse las caras con la rumana Sorana Cirstea, quien en primera ronda ha sido capaz de derrotar a la rusa Irina Khromacheva por 6-2 y 6-1. Las sensaciones no han sido malas, y ahora, con un día por delante para descansar, en la madrugada del martes al miércoles volverá a la pista la canaria.

"Ha sido una suerte entre comillas que me haya dolido durante la pretemporada y no por ejemplo en abril o junio que tienes torneos cada semana"

Como no podía ser de otra manera, Carla continúa teniendo problemas a la hora de sacar, los cuales poco a poco van desapareciendo con trabajo continuo en los entrenamientos. "Llegué el martes por la noche y no empecé a sacar hasta el jueves, después de un mes y medio, la molestia y el dolor está ahí, ya me voy acostumbrando, porque un torneo como este merece la pena jugarlo, pero es cierto que el hombro va mejor cada día. La molestia la voy tolerando bastante bien, por eso decidimos venir, si por mí hubiera sido me hubiera quedado en casa, por las sensaciones que tenía, pero el equipo me dijo que fuera y probara porque si el hombro evolucionaba sería mejor estar aquí que en Barcelona, mi saque es igual, pero lo pego más despacito, o intento no fallar uno y no hacer dos", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Carla Suárez buscará llegar lo más lejos posible en Melbourne antes de definir el calendario que seguirá durante la temporada, en el cual tiene intención de meter la eliminatoria de Copa Federación con España. "Cuando terminemos aquí haremos una valoración y decidiremos el calendario, ha sido una suerte entre comillas que me haya dolido durante la pretemporada y no por ejemplo en abril o junio que tienes torneos cada semana. La Copa Federación se juega justo antes de Doha y Dubai, y habría que ver cómo se llega a Doha, no es una semana fácil para mí, hay que hablarlo con Conchita y con el equipo, me encantaría que Garbiñe jugara porque hicimos el esfuerzo el año pasado por subir al primer grupo y a ver si podemos aprovechar la oportunidad", concluyó.