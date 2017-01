Roger Federer: "Estoy feliz de haber podido hacer mi trabajo"

Google Plus

Roger Federer esperando un saque | Foto: Dani Mullor - VAVEL

El 2016 posiblemente ha sido la temporada más complicada de Roger Federer desde que llegó a la élite, y es que las lesiones han dejado fuera de juego al suizo. Después de catorce años consecutivos terminando entre las diez mejores raquetas del mundo, Federer concluía la campaña en décimo sexta posición, poniendo fin también a una espectacular racha de no ser capaz de alzar ningún título desde el año 2000. Roger volvió a las pistas en la Copa Hopman formando pareja con Belinda Bencic, y eso le sirvió para coger ritmo de competición sin la presión de los torneos de por medio, llegando así con las ganas e ilusión propias de un joven introducido en el cuerpo de un veterano. El tenista suizo parte desde las posiciones retrasadas del ránking, pero ni mucho menos ha ido de paseo a Melbourne, comenzando el torneo venciendo a Jurgen Melzer por 7-5 3-6 6-2 y 6-2. En segunda ronda del torneo australiano se verá las caras con el estadounidense Noah Rubin, también procedente de la fase previa.

"Jugar contra Jurgen fue guay, nos conocemos desde que teníamos 16 años, incluso jugamos dobles juntos en la Orange Bowl en Flamingo Park en Miami, tenemos que volver"

A pesar de llevar un sinfín de años en la élite del tenis mundial, el hecho de volver a las pistas de forma oficial, generó un cierto nerviosismo en el juego de Federer. "Creo que mi saque estuvo y se fue al principio, lo que me sorprendió un poco porque en la Copa Hopman funcionó bastante bien, creo que tuve nervios ahí, me sentí nervioso nada más comenzar el encuentro, ningún problema para mi, estoy preparado, en forma, creo en mi forma física, haber jugado de día no hubiera sido ningún inconveniente para mi", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Roger Federer elogió la figura de Jurgen Melzer, con quien guarda una entrañable amistad desde que comenzó en el mundo del tenis, para empezar a pensar ya en su próximo rival, el americano Noah Rubin. "Estaba muy pero que muy feliz tras ganar, y estar ahí fuera disfrutando, jugar contra Jurgen fue guay, nos conocemos desde que teníamos 16 años, incluso jugamos dobles juntos en la Orange Bowl en Flamingo Park en Miami, tenemos que volver. Vi un poco del partido de Rubin mientras esperaba el mío, es un jugador que hace muchos golpes y eso no es algo malo para mí, seguro que es mejor para mi raqueta eso que no jugar contra un gran sacador, pero independientemente, ya sabes que en un torneo de esta índole tienes que manejar cualquier tipo de jugadores para seguir hacia delante", concluyó.