Rafael Nadal: "Estoy feliz por la manera en la que he jugado hoy" (Foto: Rodri J Torrellas / VAVEL)

El tenista español y número nueve del mundo, Rafael Nadal, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, tras vencer en el día de hoy al alemán Florian Mayer por 6-3, 6-4 y 6-4 en la primera ronda del Open de Australia.

El tenista balear se mostró muy feliz de haber conseguido la victoria y de mostrar su gran juego: "Estoy feliz por la manera en la que he jugado hoy. Había tenido buenas semanas de entrenamientos. Nunca es fácil una primera ronda. Hay siempre algo de nervios al principio. Tampoco jugué contra un rival sencillo. No tiene un juego convencional, te cambia el ritmo con un cortado, luego pega un 'winner'. Después te juega más lento. No es fácil leerle el juego", añadió.

En el día de hoy, el tenista español más laureado en la historia del tenis, ha cuajado una actuación espectacular con su servicio, dejando sin opciones de quiebre a su rival y ganando el 70% de sus puntos con el primer saque: "Cuando gano mi servicio ocurren dos cosas. Obviamente tienes que sacar bien, es lo más importante. También cuando gano muchos saques es porque estoy jugando bien desde la línea de fondo".

Para Rafa siempre hay margen de mejora, cada día puede superarse para alcanzar su mejor nivel tenístico: "Lo puedo hacer mejor que hoy. He tenido algún error más de lo habitual que venía haciendo en los entrenamientos, pero estoy contento. Es normal esto cuando llevaba tiempo sin competir y más en un torneo como este"

"Nunca espero un partido fácil. Siempre espero que haya dificultades. Hoy no un día fácil. Pude hacer el 'break' en el tercero y en el segundo set en el juego clave, con 4-4. Antes de eso, él estaba sirviendo bien, por lo que no tuve oportunidades de romperle el saque. No fue un partido en el que ganas con un 'break' tempranero en cada set y después juegas con calma. No fue ese tipo de partido", afirmó el tenista manacorí.

Para finalizar, Nadal analizó su situación en el ránking ATP, donde actualmente ocupa el noveno puesto e intentará subir de posiciones: "Es mucho mejor ser número 1 que número 9, no hay dudas con respecto a eso. Pero hoy soy 9, es la realidad. Voy a luchar por no ser peor y por ser mejor de nuevo. Siento que si juego bien y estoy sano, puedo ser mucho mejor. Tendré que ser muy agresivo y jugar muy bien, Baghdatis es muy buen jugador y jugará a su mejor nivel", concluyó.