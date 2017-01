Google Plus

Milos Raonic: "Hice lo que tenía que hacer" (Foto: Zimbio)

El tenista canadiense y número tres del mundo, Milos Raonic, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida en el día de hoy ante el alemán Dustin Brown en tres sets, en un encuentro que a pesar de que el marcador indique una cosa, el partido tuvo otro guión bastante distinto.

Milos Raonic se mostró muy contento por la actitud mostrada en pista y por la victoria conseguida en el día de hoy: "Hice lo que tenía que hacer. Es obvio que los comienzos son siempre difíciles, pero lo hice todo muy bien. Me ocupé de mi saque que es lo más importante. Me rompió muy pronto en todos los sets, pero conseguí recuperarme y darle la vuelta a la situación. Di un paso más jugando bien y ya estoy en segunda ronda".

Su próximo rival será el luxemburgués Gilles Muller, un tenista muy peligroso y que viene de hacer un buen papel la pasada semana en los torneos preparatorios a este Open de Australia: "Mi próximo rival será Gilles. Es un tenista muy peligroso con el que ya he jugado dos veces y he caido derrotado en ambas, aunque si que es cierto que en una de ellas tuve que retirarme por una lesión en Wimbledon. Viene de hacer una gran semana en Sidney, por lo que será un partido muy complicado y especial. Para poder vencerle tengo que sacar muy bien y tratar de aprovechar las pocas oportunidades que me de para romperle su servicio. Voy a tener que intensificar esfuerzos y dar lo máximo de mi tenis".

Una de las grandes anécdotas en el día de hoy ha sido que Milos Raonic ha podido conectar un segundo servicio a 235 kilómetros por hora: "La mayor velocidad con un primer servicio ha sido de 229 km/h, y con un segundo de 235 km/h. La razón ha sido que tenía un 40-15 a favor y un margen a favor en el partido", concluyó el canadiense.