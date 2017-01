Agnieszka Radwanska: "He conseguido mejorar mucho mi servicio"

Radwanska en un punto (Foto: VAVEL)

La tenista polaca y gran candidata a vencer en el Open de Australia, Agnieszka Radwanska, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida en el día de hoy ante la búlgara Tsvetana Pironkova en tres duros sets y que sirvió para acceder a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Radwanska se mostró muy feliz de avanzar a la segunda ronda de este torneo: "Estoy muy feliz de conseguir la victoria. Sin duda el primer set fue muy rápido. Comencé a jugar muy agresivo desde el comienzo del partido. Tras ello di un paso atrás y ella lo aprovechó para jugar su mejor tenis y forzar el tercer set. Tenía que reaccionar si no quería verme eliminada a las primeras de cambio y pude jugar al tenis que demostré al principio del partido para llevarme el partido y comenzar con victoria este Open de Australia".

La tenista polaca consiguió cerrar el partido con un saque directo, algo muy poco típico en el circuito femenino: "He conseguido mejorar mucho mi servicio. A veces el resultado no es el esperado y el porcentaje no es del todo bueno, pero lo que si que es cierto es que me están ayudando mucho en estas últimas semanas".

Una de las grandes imágenes del día de hoy ha sido el tweener realizado por Radwanska en el partido de hoy, ese golpe que consiste en golpear la pelota por entre las piernas y de espaldas a la red y conseguir el punto: "Tenía el punto casi perdido y no tenía otra opción, solo podía hacer el tweener y lo he hecho bien. Lo he visto en numerosas ocasiones en el circuito masculino y es algo que me sirve para mejorar. Observar partidos sirve de ayuda en numerosas ocasiones", concluyó la número tres del mundo.