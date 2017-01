Karolina Pliskova: "Desde que cambié de entrenador salí ganando"

Karolina Pliskova golpeando una derecha. Foto: Zimbio

Esta mañana Karolina Pliskova ha accedido a segunda ronda del Australian Open tras arrollar a la española Sara Sorribes con un resultado final de 6-2 y 6-0 y tras el partido atendió a los medios.

La semana pasada tuvo que abandonar el torneo de Sydney por lesión y se la preguntó por su estado físico en el partido: "Sí, estoy completamente bien. Tuve unos días de descanso después de Brisbane, porque me dolía la pierna. Pero ya está todo bien".

El saque, una de las armas principales de Pliskova, no estaba entrando, pero cuando lo hacía ganaba la mayoría de los puntos. Preguntaron si es lo que quiere mejorar para la siguiente ronda: "Bueno, creo que hay más cosas en las que puedo mejorar. Pero sí, las primeras rondas siempre son así y no estaba sintiendo tan bien el primer saque aquí. Estaba un poco nerviosa al principio, hice muchos errores con la derecha y no muchos primeros servicios. Así que lo que quiero es mejorar el porcentaje de primeros servicios para el siguiente partido. Pero en general en el segundo set mejoré un poco mi juego, pero no del todo".

Las temperaturas siempre son altas en esta época del año en Melbourne y siempre es tema de conversación, así que la preguntaron la sensación que tuvo en la pista: "Estuvo bien, no se cuántos grados hacían ,pero me sentí bien. Pero solo ha sido una hora, así que si me quedo más tiempo, me sentiré peor".

Su hermana está en el mismo cuadro, y le preguntaron por la situación de tener a su hermana tan cerca en el cuadro, algo que Karolina no entendió muy bien, pero que terminó respondiendo: "Ya hemos jugado unos cuantos torneos así, especialmente Grand Slams. Mucha parte del tiempo estamos en distintos hoteles y lugares, así que no estamos pasando tiempo juntas. Muchas veces estamos en el cuadro, pero en la otra mitad. Así que cuando yo tengo el día libre, ella juega por lo que es difícil coincidir con ella. Pero sí siempre está bien tenerla en el mismo torneo".

Se la preguntó también por lo que hace en sus días libres para librarse del tenis: "Siempre me gusta ir a bares incluso si estoy en torneos y tengo un día libre como mañana, así que obviamente siempre voy a la ciudad. Si hay alguna oportunidad, me escapo para tomar una cena y visitar algún lugar bonito en la ciudad".

Pliskova fue una de las tenistas que cambió de entrenador para este nuevo curso y se la preguntó si había impactado en su juego: "Desde el principio salí ganando desde que empecé a entrenar con él, así que creo que es algo positivo. No, creo que me está gustando como estamos trabajando. Creo que me puede ayudar y me va a ayudar a mejorar mi juego en todas las vertientes. Tenemos los mismos objetivos. Como he dicho antes, estoy de acuerdo con lo que me está diciendo y creo que es un gran entrenador. Es lo mejor para mí".