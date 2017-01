Roberto Bautista: "Las condiciones de enero se adaptan bien a mi juego"

Roberto Bautista durante un punto en un torneo pasado | Foto: Dani Mullor - VAVEL

Después de brillar con luz propia durante la pasada temporada 2016, llegando a ser uno de los referentes españoles ante los problemas físicos de Rafael Nadal y la baja forma de David Ferrer, Roberto Bautista se ha preparado a conciencia durante la pretemporada, entrenando duro para llegar al 2017 pletórico, y como no podía ser de otra manera, el trabajo termina dando sus frutos, por lo que en su primer torneo del curso, el Aircel Chennai Open, el castellonense se deshacía de Daniil Mdvedev para conquistar el primer título de la campaña, algo que le suponía un cansancio por el cual se tenía que dar de baja en el ASB Classic de Auckland, donde defendía el cetro logrado un año atrás. A pesar de todo, Roberto ha llegado pletórico tanto de forma física como mental al primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, donde en la primera ronda no ha encontrado problema alguno para vencer al argentino Guido Pella por 6-3, 6-1 y 6-1 después de una hora y veintitrés minutos de partido. En la siguiente ronda el español se tendrá que batir en duelo frente al japonés Yoshihito Nishioka, un contrincante ante el que nunca se ha visto las caras anteriormente.

"He sacado bastante bien, he restado bien, he pegado la derecha y el revés correctamente, lo que me da confianza"

Como no podía ser de otra manera, Bautista asume que en un torneo como el Open de Australia, donde hay muchos puntos de por medio, la importancia de sacar los partidos hacia delante se convierte en vital. "Es importante ganar, da igual que sea en tres o en cinco sets, estoy muy contento y creo que he hecho tres sets muy buenos, he empezado con buen pie aquí, he jugado con determinación y he sido agresivo, que era uno de los objetivos. Las condiciones de enero se adaptan bien a mi juego, no sé si es coincidencia pero suelo empezar bien las temporadas", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Roberto Bautista ha conseguido brillar con luz propia en la primera ronda del Open de Australia, poniendo la mente en el siguiente compromiso que tendrá en Melbourne frente al japonés Yoshihito Nishioka, en la madrugada del miércoles al jueves española. "Estoy contento con la manera en que he afrontado el partido, con el convencimiento con el que he hecho las cosas, creo que he hecho un partido bastante completo y estoy satisfecho con cada parte de mi juego, he sacado bastante bien, he restado bien, he pegado la derecha y el revés correctamente, lo que me da confianza", concluyó.