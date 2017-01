Un excepcional Daniel Evans deja fuera de combate a Cilic

Daniel Evans sigue dando pasos hacia delante en su carrera. El británico firmó su segunda victoria ante un top10, como es el croata Marin Cilic (7), al que dejó fuera del cuadro masculino del Open de Australia tras vencerle en cuatro sets, remontada incluida, en el encuentro de segunda ronda disputado en el último turno de la pista 3. El británico se repuso a un mal comienzo y terminó desesperando a un Cilic, que se vio impotente ante la telaraña orquestada por su rival, especialmente con el revés cortado del británico, que fue clave en su remontada.

Cilic no controló sus errores no forzados, hasta 69 llegó a cometer. Sus 55 golpes ganadores (incluidos 14 aces) fueron insuficientes. Evans, por su parte, realizó 29 winners por 44 errores no forzados La típica tensión ante todo un topten como es Cilic pasó factura a Evans en el inicio del partido, al ceder su primer servicio del mismo con varios errores no forzados, permitiendo coger al croata una ventaja de 3-0 antes del primer descanso del encuentro. Un break que sería suficiente para que el pupilo de Jonas Bjorkman se apuntase el primer parcial por 6-3 tras 33 minutos de juego.

Cilic parecía tener controlado el partido, máxime cuando en el quinto juego del segundo set el croata volvía a romper el servicio de su rival, adelantándose por 3-2 en el marcador. Pero a pesar de ser un campeón de Grand Slam y de Masters 1000, Cilic siempre ha pecado de una mentalidad un tanto frágil la mayor parte de su carrera. El croata se relajó en un momento en el que todo le era favorable, perdió el break que había adquirido y permitió entrar en el partido a su rival. A partir de ahí el partido cambió completamente. Ayudado por el inestimable apoyo de la grada, que parecía considerarlo como un australiano más, Evans aprovechó la oportunidad que le había dado su rival y, tras salvar tres bolas de break en el undécimo juego, se llevó el segundo set por 7-5 tras lograr su segunda rotura de servicio.

El revés cortado de Evans anula a Cilic

A cada minuto que pasaba, la moral de Evans no dejaba de crecer a la par que la de su rival menguaba. El británico comenzó a desesperar a su rival con su más que eficiente revés cortado. Bien es sabido que, por su altura, Cilic sufre cuando tiene que agacharse y por ese lado Evans desgastó como quiso al croata. Todo le salía al británico, cuyo servicio comenzaba a funcionar a las mil maravillas (86% de puntos ganados en el tercer set, 18 de 21). Todo lo contrario le sucedía a Cilic, cuyos intentos por zafarse de los cortados de su rival no surtían efecto ninguno. Evans quebró el servicio del séptimo favorito del torneo en el cuarto juego y no dejó que la presión de ponerse por primera vez por delante pudiera con él. Con un servicio en blanco, el de Birmingham cerraba el tercer parcial a su favor por 6-3 y se ponía a tan sólo un set de la victoria.

En los tres últimos sets, Cilic no pasó del 50% de puntos ganados con su segundo servicio Al igual que le sucedió en la primera ronda ante el polaco Janowicz, Cilic volvía a estar contra las cuerdas y obligado a remontar para seguir vivo en Australia. La diferencia es que su rival de hoy estaba lanzado y el croata no encontró la manera de revertir la situación. Y no sería porque no lo intentara. Cilic puso todo su empeño en el inicio del cuarto set, al disponer de hasta ocho bolas de break en el segundo juego del mismo. Pero la confianza de Evans estaba disparada y salvó cada opción, una detrás de otra. El revés cortado del británico seguía maniatando a su rival y tras ese maratoniano juego que duró casi quince minutos, el inglés rompió el servicio del croata para mandar también en el cuarto set por 2-1. Por la cabeza de Evans asomó un ligero atisbo de duda al ceder inmediatamente su servicio y permitir a Cilic igualar a dos el set, pero ni siquiera ese break dio confianza a un Cilic que mostró de nuevo su debilidad mental al perder su segundo servicio consecutivo, una rotura que ya sí que sería definitiva para la suerte del partido.

Evans no sólo confirmó la ventaja sino que no tuvo siquiera que cerrar el partido con su servicio. Con 5-3 arriba y al resto, el británico vio cómo, en su tercera bola de partido, la derecha de Cilic se quedaba en la red confirmando de esta manera la primera gran sorpresa del cuadro masculino en este Open de Australia. Todo hace indicar que su rival en la próxima ronda será el local Bernard Tomic. que en estos momentos está disputando su partido de segunda ronda ante el dominicano Víctor Estrella Burgos, con victoria momentánea para el australiano por un set a cero. De lo que no cabe ninguna duda es que Daniel Evans se encuentra en el mejor momento de su carrera y que pretende seguir dando que hablar en Melbourne.