Tsonga continúa sin prisa pero sin pausa

A sus 31 años y después de doce temporadas como profesional, el tenista francés ha vivido una campaña 2016 llena de altibajos que termina con una duodécima posición en el ránking ATP, sin conseguir ningún título. Como no podía ser de otra manera, Tsonga se ha preparado a conciencia durante la pretemporada para llegar a los primeros torneos del curso en perfectas condiciones. Antes de poner rumbo a Melbourne, Jo-Wilfried caía en cuartos de final del Qatar ExxonMobil Open, haciendo acto de presencia en el Open de Australia como décimo segundo cabeza de serie, siendo capaz de derrotar en primera ronda al brasileño Thiago Monteiro por 6-1, 6-3, 6-7 (5) y 6-2, clasificándose por tanto a la segunda ronda, donde se encontraba en su camino con el serbio Dusan Lajovic, quien previamente se había deshecho del francés Stephane Robert por 6-3, 6-3 y 6-3. El duelo estaba servido en la pista número dos buscando un puesto en la tercera ronda del primer Grand Slam del curso.

Tsonga no quiere sorpresas

Tras tener un complicado partido en la primera ronda, que le costó perder un set y tener que alargar el partido, Tsonga asumía la importancia de entrar concentrado a pista para que Lajovic no pudiera crearle peligro. Tanta fue la intensidad con la que afrontó los puntos el tenista francés que a las primeras de cambio, Dusan no podría hacer otra cosa que sucumbir con su saque, entregando la primera rotura del choque que llevaba en volandas a Jo-Wilfried hacia el 3-0. El aplastante inicio de Tsonga daría paso a tres juegos de calma tensa, en las que el francés recargaría fuerzas para afrontar los últimos compases del primer parcial con garantías de llevarse la manga. El francés llegó con soltura hasta el 5-2, no pudiendo alargar el partido Dusan al entregar un nuevo quiebre a favor de Jo-Wilfried, que se hacía con el primer parcial por un contundente 6-2.

Después de un pequeño descanso en el que Lajovic tendría que hacer un borrón y cuenta nueva para afrontar con posibilidades de remontar el encuentro en la segunda manga, la tónica no cambiaba en absoluto, y es que Tsonga lograba romper el servicio de su contrincante nada más ponerse en marcha el segundo acto, cogiendo velocidad de crucero hasta el 3-0, un marcador desde el que controlar el parcial sería mucho más fácil para el décimo segundo cabeza de serie del torneo australiano. Todo lo visto en el primer acto se repetiría en el segundo, con tres juegos de tranquilidad en los que Jo-Wilfried cargaba pilas para que en los últimos coletazos del set, el francés volviera a quebrar el servicio de su contrincante con 5-2 para llevarse el parcial por 6-2.

Lajovic intenta mantenerse en el partido, pero Tsonga lo impide rápidamente

Por tercera vez consecutiva en el partido, Tsonga arrancaba el parcial consiguiendo romper el servicio de su contrincante para irse hasta el 2-0, pero ni mucho menos sería un camino de rosas el que esperaría al tenista francés, al ver como Dusan se venía arriba recuperando la rotura sufrida anteriormente para igualar la contienda a dos juegos. No sería más que una muesca en el camino de Jo-Wilfried, que a continuación volvía a ser capaz de romper el saque de su rival para ir raudo y veloz hacia el 5-2. Lajovic alargaba un juego más el partido, pero con su servicio Jo-Wilfried Tsonga no tendría problemas para llevarse el tercer acto por 6-3, y por ende sellar la victoria por 6-2, 6-2 y 6-3 después de una hora y cuarenta y cinco minutos. En la tercera ronda del Open de Australia, el francés jugará contra el americano Jack Sock.