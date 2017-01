Nishikori gana a medio gas

Partido de segunda ronda que enfrentaba a Kei Nishikori y Jeremy Chardy. Los antecedentes en el h2h predecían un rival complicado para el número cinco del ránking ATP. Se habían enfrentado en seis ocasiones, con un saldo de cuatro victorias para el asiático y dos para el europeo. Las sensaciones que había dejado dejado Kei en la primera jornada, fueron muy pobres tras tener que necesitar de cinco sets para derrotar al ruso Kuznetsov. Por su parte, Chardy, venía descansado tras la polémica retirada de Almagro que sólo aguantó cuatro juegos en la pista del Melbourne Park.

El partido comenzó con un break para el nipón que rápidamente consolidaba con su servicio. Las claves de ambos jugadores eran claras. Nishikori quería buscar ángulos para mover a su rival. El galo, en cambio intentaba colocarse con su golpe favorito, la derecha. El partido continuó con la misma tónica, hasta que de nuevo una rotura del japonés decantó el primer parcial.

El partido parecía no tener mucha historia, pero en el primer juego del segundo set, Chardy rompió el saque y cerró el puño mirando a su grada, dando muestras de querer dar guerra. Nishikori respondió de la mejor manera contrarrestando la rotura. El encuentro había adquirido otra dinámica con peloteos más largos que en muchas ocasiones caían del lado del francés. De nuevo los dos jugadores se volvieron a romperse el servicio. Tras las diversas roturas, el nipón restaba para adjudicarse la tercera manga y no falló. El partido se ponía casi imposible para Chardy. Los juegos en el segundo set fueron largos e impredecibles. Los jugadores iban por rachas, Nishikori no convenció nada con sus golpes con demasiados errores no forzados. Ganó este parcial por el talento y la efectividad en los momentos decisivos.

El galo le puso las cosas complicadas a Nishikori, pero no consiguió el premio que le subiría la moral. En el tercer set de nuevo Chardy rompía el primer servicio del rival, pero como en un cuento con el mismo final, el japonés volvía a salir del apuro con una nueva rotura. Este momento fue el final del partido. Chardy había intentado todo pero el nipón siempre encontraba las soluciones en el mejor momento. Un nuevo break, ponía a Nishikori con su servicio para acceder a la tercera ronda del torneo. El asiático no falló y certificó su triunfo en tres mangas aunque no ha mostrado su mejor juego en sus dos primeros partidos.

En tercera ronda se enfrentará al eslovaco Lukas Lacko que derrotó al israelita Dudi Sela (2-6, 6-3, 6-2, 6-4). El nipón deberá empezar a mostrar sus credenciales para esta edición del Open de Australia.