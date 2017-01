Roberto Bautista sigue invicto en 2017

Roberto Bautista golpeando una pelota de derecha. Foto: Zimbio

El castellonense Roberto Bautista sigue adelante en el Open de Australia tras deshacerse del japonés Yoshihito Nishioka (nº 99 del mundo) por 6-2, 6-3 y 6-3.

A pesar de que el marcador parece indicar un claro dominio de Bautista de principio a fin, no ha sido así, a juzgar por sus declaraciones a pie de pista tras el encuentro: “Ha sido en tres sets, pero muy trabajados. No había jugado nunca contra Nishioka y tampoco lo había visto mucho. Es un jugador al que hay que pasarle por encima. Hemos jugado muchos intercambios largos para haber sido un partido con un marcador más o menos rápido. En los tres sets he tenido mis momentos complicados y los he superado o más o menos bien, pero estoy feliz por la victoria”

El español ha mostrado la consistencia y concentración típicas en su juego, y el japonés opuso toda la resistencia que pudo, pero finalmente quien se llevó el gato al agua fue Rober.

Después de ganar en Chennai, y derrotar al argentino Guido Pella y al japonés Yoshihito Nishioka en el primer Grand Slam del año, ya tiene un record de 6-0 en 2017, por lo que sigue sin conocer la derrota. “Las condiciones de enero se adaptan bien a mi juego. No sé si es coincidencia pero suelo empezar bien las temporadas” declaraba hace unos días.

En la tercera ronda, se las verá con otro español, David Ferrer, de quien ha declarado que “ha sido mi ejemplo a seguir, el jugador en el que me he fijado mucho, con el que he compartido muchísimos años de entrenamientos y otros momentos fuera de la pista. He intentado sacar todo lo positivo de Ferrer y aprender de él”.

Hasta la fecha se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en 2013 (en Wimbledon y en el US Open) con victoria para el de Jávea en los dos encuentros.