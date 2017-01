Federer saca la 'varita' mágica

Google Plus

Nueva lección de tenis de Roger Federer. A octavos del Open de Australia | Foto: zimbio

Primer día grande para el Open de Australia 2017, y es que en su quinto día de competición iba a vivir uno de los mejores partidos hasta el momento. En tercera ronda, se iba a vivir un Roger Federer - Tomas Berdych, un auténtico partidazo en el que había mucho en juego. En el suizo, dar el primer golpe en la mesa ante el primer partido con complicación y no caer más allá del Top 30 en caso de perder. En Berdych, oportunidad única de conseguir un plus de confianza. El encuentro tenía todos los ingredientes para disfrutar de un bonito espectáculo, y como no, cerrando la jornada en la pista Rod Laver Arena.

16-6 para Federer en el Head To Head

22 veces se habían visto las caras previamente a este encuentro en el primer Grand Slam del año. El último precedente entre ambos tenistas se encuentra precisamente hace justo un año, en estas mismas instalaciones, en la misma pista, pero en la ronda de cuartos de final y en horario diurno. Ahí, Federer batió en tres mangas a Berdych para citarse en semifinales con Novak Djokovic. Hay que echar la vista atrás casi cuatro años para encontrar el último triunfo del checo ante el suizo. Se produjo en el ATP 500 de Dubai, en las semifinales y ahí venció Berdych en tres sets.

Federer brilla con luz propia Había muchas expectativas por ver el nivel que mostrar Federer, no sólo por tener enfrente al primer jugador Top 10 en seis meses, si no que también por que había tenido ciertos altibajos en los dos encuentros previos ante rivales de menor índole y en uno de ellos dejándose un set, en el debut ante el austriaco Jurgen Melzer.

Pese a empezar algo dubitativo con algunos errores no forzados, pronto comenzó el helvético a carburar y a sacar el tractor para arrollar a un Berdych, que seguramente al igual que muchos, no se esperaban semejante nivel de Federer. Una vez que el suizo entró en calor, movió a Berdych a su antojo, mostrando un gran nivel tanto en la derecha como en el revés, además de combinarlo con un fabuloso recital de reveses cortados, dejadas y subidas a la red.

Roger Federer arrolló a Tomas Berdych | Foto: zimbio

En poco menos de media hora, sólo 27 minutos de juego, Federer se hizo con el primer parcial por el contundente marcador de 6-2. El helvético no bajó el nivel en la segunda manga y quiso seguir echando más sal en la herida abierta que tenía Berdych. Consiguió un nuevo break nada más iniciarse el parcial y desde ese momento, el suizo ahorró energías.

Escandaloso tenis del Maestro

El checo busco alternancia en su juego, además de ser capaz de aumentar el nivel, sobre todo en el saque y también pudo mantenerse a la estela del de Basilea. Sin embargo, de poco sirvió, pues Federer se mantuvo excepcional al saque sin dar la más mínima concesión a un Berdych que estaba siendo el mejor espectador ante semejante lección de tenis. En menos de una hora, el helvético ya tenía dos sets en el bolsillo.

El Maestro de Basilea, completo en todos los aspectos | Foto: zimbio

La sintonía en el tercer set apenas cambió. Tal y como sucediese en el segundo parcial, Federer dio un nuevo golpe a un Berdych que estaba grogui sobre la pista. Otro break sería prácticamente definitivo, pese a que el checo siguió intentándolo. Federer prosiguió dando su exhibición, ideal para enseñar en las escuelas de tenis sobre cómo se juega a este deporte, y al saque cerró una magistral exhibición de tenis. El resultado final fue de 6-2 6-4 y 6-4 en una hora y media de duración. 95% de puntos ganados con el primer servicio, uno de los múltiples datos que habla por sí sólo ante el tremendo recital de tenis de hoy. El timing con la bola de Federer hoy fue espectacular. Magistral el Maestro que se enfrentará en octavos de final con el japonés Kei Nishikori en lo que será otro partidazo.