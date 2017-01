Wawrinka no se deja sorprender

Stan Wawrinka no tenía una tercera ronda nada fácil y tuvo que ponerse el mono de trabajo si no quería verse apeado del torneo. El jugador serbio plantó cara al cuarto cabeza de serie y fue capaz de ponerle en apuros arrebatándole la manga inicial. Wawrinka no quería desaprovechar la oportunidad de volver a hacer algo grande en Melbourne y no se dejó sorprender.

Troicki golpeó primero

El jugador de Lausana, comenzó jugando muy serio y atrevido, siendo fiel a su estilo de juego y fue él quién tomó la delantera en el primer set rompiendo el servicio y consolidando el break. Con 3-1 de ventaja en el marcador, Wawrinka pecó de relajación y fue ahí donde Troicki supo aprovecharlo y encadenó cinco juegos consecutivos cerrando así la primera manga por 6-3.

El despertar de la bestia

A Wawrinka esto le sirvió para calentar motores e ir despertando. Una vez ya plantado en pista, haciendo uso de su mejor golpe como es el revés, fue capaz de dominar los puntos y llevar el ritmo de partido. Fue con el marcador empatado a dos, donde despegó y no se dio por satisfecho hasta que cerró la segunda manga por 6-2 y se colocó con un 4-0 a su favor en la tercera. Un juego deslumbrante y agresivo fue el que mostró en pista sin dejar tiempo de reacción a Troicki que se veía con el agua al cuello cometiendo más errores no forzados de la cuenta. El suizo quitó el pie del acelerador, y se llevó la tercera manga por un resultado de 6-3.

Troicki no se iba a dar por vencido y peleó hasta el final. No quería abandonar Australia sin dar lo mejor de sí, y fue entonces cuando disfrutamos de un set de buen juego y un marcador ajustado. Dio la sensación de que Wawrinka tenía el partido controlado cuando hizo el break y se adelantó 4-2 y más adelante 5-3. Pero fue ahí cuando Viktor le dio la vuelta al partido y Stan no pudo cerrar el encuentro. Con tablas en el marcador, a Wawrinka se le vio más nervioso y tuvo que ser en la muerte súbita donde firmó su pase a octavos de final salvando incluso una bola de set en contra.

Después de más de dos hora y media de partido Wawrinka se cuela en la segunda semana de torneo donde le espera uno de los veteranos del circuito, Andrea Seppi.