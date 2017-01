Muguruza se toma la revancha ante Sevastova

Google Plus

Garbiñe Muguruza volverá a estar presente en la segunda semana del Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras su victoria por la vía rápida ante la letona Anastasija Sevastova, trigésimo segunda favorita, y que ya dejó fuera a la tenista de Caracas en el pasado US Open. Afortunadamente, hoy no sucedió nada de eso. Salvo los dos primeros juegos del partido, Muguruza impuso su ley y acabó arrasando a su rival, sobre todo en un gran segundo set.

Muguruza dobló en golpes ganadores a su rival: 20 por diez, mientras que con su servicio ganó el 72% de puntos con el primer saque y el 56% con el segundo El primer parcial fue un continuo sube y baja. Muguruza comenzó titubeante, regalando su primer turno de servicio en blanco con cuatro errores no forzados. Pero la pupila de Sam Sumyk supo reaccionar inmediatamente, no sólo recuperando la desventaja, sino sumando cinco juegos de forma consecutiva para ponerse con un claro 5-2. La caraqueña supo darle la vuelta al panorama ayudada por su primer servicio, 70% de puntos ganados, y logrando la consistencia necesaria desde el fondo de pista.

Sin embargo, las dudas volvieron a aparecer en la cabeza de Muguruza, al desperdiciar la primera oportunidad que tuvo con su servicio para cerrar el set. Sevastova logró poner el 4-5 y estrechar el marcador pero tras el descanso la letona cometió dos errores infantiles con su revés, lo que dio tranquilidad a Muguruza para, esta vez sí, apuntarse el primer set por 6-4 tras 36 minutos de juego. Ambas jugadores cometieron más errores no forzados que golpes ganadores durante la primera manga, 17 de Muguruza por 14 de Sevastova, pero la hispano-venezolana supo contrarrestar sus errores con más winners, un total de diez por seis de su rival.

Muguruza pone la directa y arrasa a Sevastova

Con la tranquilidad de tener ya el primer set en el bolsillo, la española mostró su mejor versión durante el segundo parcial. Con agresividad, solidez, moviendo a su rival de manera constante y sin tener despistes con su servicio, en definitiva, como siempre gusta siempre ver a Garbiñe Muguruza. Sevastova no pudo hacer nada ante el vendaval que se le vino encima.