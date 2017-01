Garbiñe Muguruza: "Mientras más partidos juego mejor me voy a ir"

Garbiñe Muguruza celebrando un punto en un torneo pasado | Foto: Jordi Echevarria - VAVEL

Después de tener que retirarse en semifinales en Brisbane ante Alize Cornet por lesión, Garbiñe Muguruza ha puesto rumbo al primer Grand Slam del curso, en Melbourne, con las ganas e ilusión propias de una tenista de su clase, que durante la pasada temporada fue capaz de ganar ni más ni menos que en Roland Garros. Los comienzos nunca son fáciles, sobre todo en los torneos importantes, pero la tenista hispano venezolana no ha hecho otra cosa que ganar en suelo australiano. En primera ronda consiguió deshacerse en primera ronda de la neozelandesa Marina Erakovic por 7-5 y 6-4, en segunda venció a la estadounidense Samantha Crawford por un nuevo 7-5 y 6-4, para que por último en la tercera ronda su víctima fuera la letona Anastasija Sevastova por un aplastante 6-4 y 6-2. Garbiñe ya está en la cuarta ronda del Open de Australia, donde se tendrá que batir en duelo con la rumana Sorana Cirstea.

"Todos pensamos que a partir de aquí el torneo es más bonito, en las primeras rondas es donde una está más nerviosa y hay más sorpresas"

Como no podía ser de otra manera, el paso de los partidos va permitiendo a Muguruza jugar cada vez mejor, logrando deshacerse de Sevastova para llegar a la cuarta ronda del torneo australiano. "Me veo preparada, mientras más partidos juego mejor me voy a ir, para el título no sé, si ni siquiera sé quién tengo en el cuadro, solo sé que ahora me toca Cirstea, pero no estoy pensando en eso, solo en recuperarme y jugar, por mucho que haya ganado un Grand Slam y ahora esté en octavos no me veo con el trofeo ya, estoy como todas las demás, a ver qué pasa, ha sido un día largo, esperando a jugar tu partido, y quería la revancha, está claro, me dolió bastante la derrota en el US Open y quería un sabor diferente, entre eso y la espera, salí un poco acelerada, me he sentido mejor que ayer, y anteayer mejor que el primer día, va evolucionando bien, sigo protegiendo el muslo con un vendaje pero lo llevo por precaución, para que no vaya a peor", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Garbiñe Muguruza consiguió derrotar a Sevastova en un complicado partido, donde la letona plantó cara en todo momento a pesar del marcador. "Los primeros juegos he jugado quizás muy deprisa y al cabo de tres minutos estaba 2-0 abajo, había cometido fallos, no de mucha distancia, pero iba muy rápido el tiempo y me he dado cuenta de que tenía que pararme un poco y pensar en lo que hacía, y jugar algo diferente, no jugar tan a saco. Todos pensamos que a partir de aquí el torneo es más bonito, en las primeras rondas es donde una está más nerviosa y hay más sorpresas, por eso intento estar 'megaconcentrada' porque no llegaré nunca a una ronda final si me tropiezo al principio", concluyó.