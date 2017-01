El ciclón Serena ya está en octavos

Serena Williams durante su partido de tercera ronda. Foto : Zimbio

Generaba muchas dudas el estado físico de Serena Williams antes de llegar al Open de Australia. Pero ya se han disipado por completo. Hoy, nueva victoria en dos sets, esta vez ante Nicole Gibbs : 6-1 6-3. Y ya van tres partidos consecutivos sin ceder un set. La rival era más débil que en rondas anteriores, donde tuvo que superar los escollos de Belinda Bencic y Lucie Safarova. Pero Serena no debe relajarse. El año pasado también jugó un gran tenis hasta llegar a la final, pero allí cedió su trono ante Angelique Kerber. Un título que quiere recuperar a toda costa.

Un juego con su servicio es lo que aguantó Gibbs en el partido. Con 1-2 ya vio como la menor de las Williams pisaba el acelerador y rompía su servicio. Serena ya no perdería más juegos en esa primera manga y no cedería ninguna bola de break. Cuando está al 100% con su servicio es una muestra clara de que está muy concentrada en el partido y así fue. No dio opciones a Gibbs de tener un mínimo atisbo de entrar en el partido. Williams no solo dominaba desde el fondo de pista, si no que ganó el punto en 12 de las 13 ocasiones que subió a la red.

Serena ganó un 83% de puntos con el primer servicio, una cifra muy alta en el circuito WTA