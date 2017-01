A kind of "swiss" magic

Parafraseando ese gran tema que creó Queen, ese tipo de magia suiza está volviendo a brillar con luz propia. Y es que en el día de hoy, Roger Federer ha vuelto a ponerse el gorro y la toga de mago para maravillar al mundo con otra nueva muestra de magia. Esa magia que está al alcance de una leyenda del tenis que está viva. Y vaya si está si viva.

Partido con mayúsculas el que iba a abrir la jornada de noche sobre la pista Rod Laver Arena. Y es que Federer y Nishikori se iban a ver las caras en los octavos de final. El menor estatus, en cuanto al ránking se refiere, hizo que estos dos tenistas, presentes en muchas ocasiones en la Copa de Maestros de Londres, se enfrentasen en una ronda más prematura de lo que suele ser lo normal.

4-2 favorable a Federer en el Head To Head

Seis veces se habían enfrentado estos dos tenistas en toda su carrera, con el balance de cuatro triunfos a favor del helvético, incluído la último, hace más de un año, que se produjo en la Copa de Maestros de Londres del 2015, en la fase de grupos. Ahí, el suizo batió al japonés en tres mangas para certificar su acceso a las semifinales como imbatido del grupo. La última victoria del japonés tuvo lugar en el año 2014, en los cuartos de final del Másters 1000 de Miami ganando en tres sets. Hoy el nipón, pondría las cosas complicadas a Federer.

La cara de concentración de Federer momentos antes de saltar a la Rod Laver Arena | Foto: Australian Open

Si bien el pasado viernes en la tercera ronda se hablaban maravillas acerca de la tremenda exhibición de tenis que dio Federer ante Berdych, hoy hay que decir todo lo contrario, y es que en el primer set se vio a un Roger falto de electricidad en las piernas, sin sentir el timing con la bola y no muy fiable al servicio. En definitiva, todo lo que fue en el anterior encuentro, no se estaba viendo hoy.

Montaña rusa en el primer set

Mucha culpa de haber visto esta versión de Federer la tiene el japonés, y es que realizó un tenis sencillamente de vértigo. Muy sólido y consistente tanto de derecha como de revés muy seguro en la faceta del saque. Estaba desarbolando totalmente a un Federer que no era capaz de encontrar el ritmo del partido y que se estaba viendo superado por los golpes del de Shimane que se colocó con doble break.

Sin embargo, Federer comenzó a carburar, un poco tarde quizá para como estaba el marcador. Primero se mostró más seguro al saque, y por consiguiente en el peloteo. El suizo visualizó su primera pelota de break, y la aprovechó recuperando uno de las dos desventajas, y después, en la última bala que le quedaba al suizo, volvió de nuevo a romper el saque del japonés para igualar el partido. El primer set desembocó en un tie break que se llevaría Nishikori. Muy importante para sus intereses.

La derecha de Nishikori que hoy hizo mucho daño | Foto: Australian Open

Federer confirma las buenas sensaciones

Jarro de agua fría el que sufrió Federer tras perder el primer set, eso se comentaba puesto que tras la remontada del suizo, perder en el desempate, habría sido duro. Pero el helvético, con mucha experiencia a sus espaldas, sabía que no era momento de hundirse. Y así lo hizo. Prosiguió haciendo el tenis que enseñó para darle la vuelta al marcador: siendo imposible de penetrar al servicio y una roca en el peloteo.

En los compases iniciales, avisó el suizo con poder dar el primer zarpazo a Nishikori. Sin embargo, el samurái se mantuvo sereno salvando esos momentos delicados. Como diría el refrán, "tanto va el cántaro a la fuente..." que al final se rompió en el servicio de Nishikori. En su afán por encontrar una oportunidad, el helvético la encontró y no la desaprovechó. Quebró el servicio del japonés para después, en una sucesión de servicios inmaculados, mantener esa ventaja y llevarse el segundo set.

Roger Federer lr daba la vuelta al partido | Foto: Australian Open

El tercer set fue un paseo triunfal para Federer. El tenis del Mestro de Basilea se fue asemejando cada vez más a la exhibición que dio en su partido anterior ante Berdych. El suizo movió a Nishikori a su antojo, bailándolo de lado a lado como si fuera un títere. Un espectador de lujo ante otra magistral obra de arte, que el público acompañaba al unísono con continuas palmadas y gritos. De esta manera, Federer se quedaba con el tercer set.

El samurái desenvainó su espada

El encuentro varió el rumbo. El suizo, ahora con la sartén por el mango, le había dado la vuelta a la batalla como si de una tortilla de patatas se tratase. Sin embargo, el japonés no estaba por la labor de ser otra vez una marioneta a manos de Federer y decidió desenvainar su espada. El helvético acusó el cansancio de los dos sets anteriores y se mostró intermitente en algunos tramos del comienzo de la cuarta manga.

La imagen preciosa de Nishikori en blanco y negro | Foto: Australian Open

Nishikori era consciente de que se le presentaba una oportunidad única y sabía que era el momento de dar un mandoble con su espada. Federer intentó sacudirse esa presión. La mezcla de la defensa del helvético y el ataque del nipón dio como resultado el disfrute de puntos verdaderamente maravillosos. FInalmente, el japonés quebró el servicio del suizo. Como bien hiciera Federer en el segundo parcial, Nishikori fue capaz de mantener su saque encaminando el partido hacia el quinto y definitivo set.

Federer remata la faena

La quinta y definitiva manga se presuponía apasionante. Sin embargo, entró en juego un factor que acabaría teniendo mucha importancia: el físico. Nishikori comenzaría a sufrir problemas y, de hecho, tuvo que pedir la asistencia del fisioterapeuta del torneo. En ese momento, Federer ya había dado un nuevo golpe en la mesa, que a la postre acabaría siendo definitivo. El nipón pareció rehacerse, pero no pudo ante el poderío de Federer en el servicio. El resultado final fue de 6-7(4) 6-4 6-1 3-6 y 6-3 favorable a Roger Federer.

La celebración de Federer tras realizar ese último remate con todo a su favor, lo dijo todo. No es la alegría de un teenager que va a pisar por primera vez en los cuartos de final del Open de Australia. Es la alegría de una persona a la que el tenis le recorre por todas sus venas y que lo vive como si no hubiera un mañana. Esta no es la alegría de Federer por colarse en cuartos de final de un Grand Slam, es la alegría del tenis.

La alegría de un hombre que vive el tenis como un niño | Foto: zimbio

Con 35 años a sus espaldas, el suizo no deja de maravillar al mundo. Y es que el Maestro del tenis sigue haciendo de las suyas y silenciando los comentarios de aquellos que no daban un duro por él en este Open de Australia. Ha batido a dos Top 10 en dos rondas, y ahora tiene una oportunidad de oro ante el sorprendente alemán Mischa Zverev, que se ha colado en cuartos de final tras derrotar al número uno del mundo, el británico Andy Murray. No hay que subestimar a ningún jugador, y menos a Zverev que se ha colado en los cuartos por méritos propios, pero sobre el papel, es evidente que Federer es el máximo favorito. Es imposible no ilusionarse.