Pliskova fulmina las ilusiones australianas

Partiendo como la sexta cabeza de serie del Open de Australia, Karolina Pliskova hacía acto de presencia en Melbourne con las pilas cargadas después de haber conquistado el torneo de Brisbane. La tenista checa arrancaba su andadura en el torneo australiano ganando por la vía rápida a la española Sara Sorribes, accediendo a la segunda ronda donde su segunda víctima era la rusa Anna Blinkova, para que en tercera ronda lograda deshacerse de la letona Jelena Ostapenko, cruzándose por tanto en su camino en la cuarta ronda la tenista australiana, Daria Gavrilova, quien partía como la vigésimo segunda cabeza de serie, eliminando en Melbourne en su primer partido a la británica Naomi Broady en tres duras mangas, para a continuación ser capaz de deshacerse de la croata Ana Konjuh en tres nuevos parciales, siendo su última víctima la suiza Timea Bacsinszky, quien claudicaba en tres duros parciales.

Pliskova comienza aplastando

Las espadas estaban en todo lo alto en la pista Road Laver Arena, con una de las máximas favoritas al título en liza frente a la última tenista local que continuaba en liza en los cuadros individuales del torneo australiano, pero no por mucho tiempo, dado que Pliskova no dudaría en aniquilar las ilusiones de toda una nación. Karolina no querría sufrir ante una combativa rival, quebrando el servicio de Gavrilova a las primeras de cambio para ir rauda y veloz hacia el 2-0. Pero el vendaval de la tenista checa no había hecho más que comenzar, dado que tras un juego de tranquilidad con su saque, Daria se veía obligada nuevamente a claudicar con su saque, yendo Pliskova sin mayores problemas hasta el 5-1, desde donde administrar su ventaja con dos breaks de adelanto con total tranquilidad.

Al resto no sería capaz de cerrar la primera manga, siendo capaz Gavrilova de sacar hacia delante su saque para a continuación poner contra las cuerdas a Karolina, que observaba como la tenista australiana quebraba su saque recortando distancias hasta el 5-3. Pero a la hora de sacar para acercarse aún más en el electrónico, la presión podría a Daria, que sucumbiría con su servicio para entregar el primer parcial a su contrincante por 6-3.

Gavrilova no consigue entrar en ritmo de juego y Pliskova le pasa por encima rumbo a cuartos de final

Estando contra las cuerdas, a tan solo un parcial de caer eliminada en el Open de Australia, Gavrilova saltaría a pista con intensidad en la segunda manga, siendo capaz de romper el servicio de Pliskova en el primer juego del choque, pero no sería más que una mera anécdota en el encuentro, dado que la tenista checa no se vendría abajo, obteniendo rápidamente no solo el contrabreak que le ponía con empate a unos en el marcador, sino que dos saques más tarde y tras consolidar la rotura, era capaz de volver a quebrar el servicio de Daria para ir rauda y veloz hasta el 4-1, teniendo por delante una cómoda renta que le permitiera cerrar el choque con comodidad.

De ahí en adelante los juegos pasarían con más pena que gloria hasta que Karolina Pliskova llegaba al 5-3, teniendo en su servicio la oportunidad de cerrar el partido, algo que lograba sin problemas al llevarse el segundo acto por 6-3, y por tanto se clasificaba para los cuartos de final por 6-3 y 6-3 después de una hora y doce minutos de partido. En la antepenúltima ronda del torneo australiano la sexta cabeza de serie se tendrá que batir en duelo con la croata Mirjana Lucic-Baroni.