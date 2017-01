Roger Federer: "Si me llegan a decir que estaría en semifinales, no lo habría creído"

Felicidad extrema en Federer tras conectar la última derecha que le mandaba a semifinales del Open de Australia | Foto: Australian Open

Roger Federer vuelve a pisar unas semifinales de Grand Slam por primera vez desde el pasado Wimbledon donde caería ante Milos Raonic. El suizo ha llegado alcanzar tres semifinales y dos finales en sus cinco últimas apariciones en Grand Slam, y todo ello a sus 35 años. El Maestro de Basilea sigue maravillando allá donde va. Federer comentó su torneo además de su siguiente rival en el encuentro de semifinales, Stan Wawrinka.

"Estoy muy contento. Tuve un gran comienzo, como ya hice contra él hace unos años. Después, naturalmente todo es más fácil. El segundo set fue sin duda la clave. Conseguí recuperar el break después de que él lo hiciera primero. En el tercer set estaba yendo ya todo mejor. Fue un buen partido. Creo que jugué muy bien. Mischa tuvo un torneo maravilloso, muy bien hecho con él", analizaba Federer tras su acceso a las semifinales del Open de Australia.

El suizo se refirió también al juego del alemán además de su torneo hasta el momento después de haber estado seis meses parado: "Él siempre juega así, es su juego, y así llegó hasta aquí. No me sorprendió en absoluto. Creo que subió siempre tanto en el primer o segundo saque, no recuerdo bien. Sólo recuerdo que estaba todo el rato en la red (risas)", analizaba Federer.

"El haber remontado y jugado partidos a cinco sets ante grandes rivales, ha sido magnífico. Era mi interrogante, no sabía si podría hacerlo tan pronto", comentaba un sorprendido Roger. "Si antes de empezar el torneo me hubieran dicho que estaría en semifinales, jamás lo hubiera pensado", reconocía Federer. "Stan podría esperarlo, pero yo no. De hecho no sabía que Wawrinka había caído sorteado en mi lado del cuadro hasta hace unos días (risas)".

El campeón de 17 grandes elogió a su compatriota con el cambio que ha pegado en los últimos años: "Él primero se centraba más en pista rápida, pero con el paso del tiempo ha evolucionado mucho siendo un tenista más completo. Por eso me sorprendí tanto cuando le vi ganando primero el Open de Australia que Roland Garros, ya que la tierra es su verdadera superficie", comentaba el suizo.

Roger Federer y Stan Wawrinka en su ultimo duelo: ATP Finals 2015 | Foto: zimbio

Por último, Federer comentó la noticia de que Andy Roddick ha entrado en el salón de la fama mientras estaba en pleno torneo: "Fue maravilloso. Cuando me enteré de la noticia fue como "Wow!, eso es genial!"", se alegraba el suizo. "Espero encontrarme con él, estoy muy emocionado. Andy es un gran tipo y muy buen tenista. Es totalmente merecido. Lo echaba de menos, espero que esté volando para verle. Siempre es bueno ver a un viejo amigo", deseaba Federer para finalizar la entrevista.