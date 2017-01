Wawrinka cumple su condición de favorito

Google Plus

Duelo de altura en los cuartos de final del primer Grand Slam del curso, y es que el Open de Australia no entiende de rachas, sino de primeras sensaciones y al comienzo de la temporada esto es complicado de obtener, por lo que un duelo entre el cuarto cabeza de serie y el duodécimo. Por un lado, Stan Wawrinka, el segundo máximo favorito en liza tras la caída de Andy Murray y Novak Djokovic, llegando a la antepenúltima ronda del torneo después de haber sido capaz de dejar en la cuneta al eslovaco Martin Klizan tras cinco duras mangas, al americano Steve Johnson, al serbio Viktor Troicki y por último al italiano Andreas Seppi en tres tie breaks. Al otro lado, Jo-Wilfried Tsonga, preparado para una gran batalla a la que llegaba después de haber conseguido dar cuenta previamente del brasileño Thiago Monteiro en cuatro mangas, el serbio Dusan Lajovic, el americano Jack Sock en cuatro parciales muy complicados y el británico Daniel Evans.

Wawrinka comienza pisando fuerte

Como no podía ser de otra manera, la pista Road Laver Arena se vestía de gala y en el primer partido de cuartos de final de la presente edición del Open de Australia, tanto Stan Wawrinka como Jo-Wilfried Tsonga tendrían la responsabilidad de abrir el fuego de la antepenúltima ronda del torneo australiano. Espadas en todo lo alto, el suizo y el francés no iban a dar tan fácilmente el brazo a torcer, por lo que durante los primeros compases del choque ninguno de los dos contendientes al triunfo daría terreno a su contrincante. Ni una sola de break, que se dice pronto entre dos tenistas de tanta calidad, sería el pobre balance que dejaría la primera manga, llegando hasta el 5-5 sin mayores problemas, para que fuera Tsonga el primero de sacar hacia delante su servicio asegurándose como mínimo el tie break, para a continuación Wawrinka igualar el encuentro a seis juegos y forzar la muerte súbita. En el desempate el claro dominador sería Stan, que no daría opción alguna a Jo-Wilfried, llevándose el suizo el tie break por 7-2, y por ende se hacía con el primer parcial por 7-6 (2), marcando así el terreno a continuar durante el resto de mangas del choque.

Tsonga planta batalla, pero Wawrinka no se viene abajo y termina dando la vuelta al marcador para poner tierra de por medio

Tras un pequeño descanso las cosas no cambiaría en el comienzo de la segunda manga, dado que tanto Wawrinka como Tsonga continuaban mostrando un aplastante dominio al saque, para que en el tercer juego del segundo acto llegara la primera bola de rotura del encuentro, a favor de Jo-Wilfried, sin que el francés fuera capaz de romper el servicio del tenista suizo. A la primera no logró quebrar el servicio de su contrincante, pero ni mucho menos se daría por vencido Tsonga, que en su segunda tentativa lograba el break para irse hasta el 3-4, teniendo a continuación la responsabilidad de poner tierra de por medio con su servicio.

Los nervios pasarían factura al duodécimo cabeza de serie del torneo, que vería como a continuación Wawrinka no solo conseguía el contrabreak que le hacía empatar la contienda a cuatro juegos, sino que en el siguiente servicio consolidaba la rotura al resto y poner el 5-4 a su favor en el electrónico, teniendo el siempre complicado problema de buscar conquistar el segundo acto al resto, algo que le pondría muy de cara Jo-Wilfried al darle dos bolas de rotura, aprovechando el suizo la primera para cerrar la manga por 6-4 y coger una renta de dos parciales de adelanto que ponía contra las cuerdas a Tsonga.

A semifinales por la puerta grande

Poco a poco el partido iba tocando a su fin, puesto que Tsonga con dos sets por debajo no daba las sensaciones suficientes de poder reaccionar y complicar la vida a su contrincante. Buscando tener muchos menos problemas que los encontrados durante la primera y segunda manga, Wawrinka comenzaría a poner tierra de por medio desde los primeros compases del tercer acto, siendo capaz el suizo de quebrar el servicio de su contrincante para llegar hasta el 2-0, consolidando a continuación la rotura con su servicio para aumentar su ventaja en el electrónico y quedar a un paso de llevarse el partido.

Una vez consiguió tener una cómoda ventaja no hubo nadie capaz de detener a Stan, y es que por más que lo intentó Jo-Wilfried nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de su contrincante, que llegaba sin problema alguno hasta el 5-3, donde cerraba el tercer parcial con suma facilidad por 6-3, y por ende lograba un billete para las semifinales del Open de Australia al imponerse por 7-6 (2), 6-4 y 6-3 después de dos horas y catorce minutos de partido. En la penúltima ronda del torneo australiano el nivel será impresionante, dado que se tendrá que ver las caras con ni más ni menos que su compatriota y amigo, Roger Federer, en un duelo a cara de perro que lo único que garantiza es que uno de los finalistas de la edición de 2017 del Open de Australia será suizo.