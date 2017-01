Stan Wawrinka: "Se lo que tengo que hacer para ganar"

Google Plus

Stan Wawrinka entrenando en el Australian Open. Foto: Zimbio

Stan ha ganado en cuartos de final al francés Jo-Wilfred Tsonga en tres sets consecutivos haciendo un partido más que notable y está más que merecido su clasificación para las semifinales del torneo australiano.

El comienzo del partido fue algo aburrido ya que se veía a ambos tenistas expectantes en vista de lo que hiciera en contrario y se le preguntó al de Lausana por esa situación. ''Bueno, primero estoy muy contento por la victoria de hoy, especialmente porque ha sido en tres sets consecutivos. Creo que el comienzo del partido fue algo tenso en ambos lados de la pista, a lo mejor estábamos esperando a ver qué hacía el otro en la pista. También creo que las condiciones no eran las ideales, ya que era algo más rápido, soplaba algo de viento y la bola volaba algo más de lo normal por lo que era importante sacar bien".

Siguiendo con el tema de la tensión al comienzo del partido y preguntaron si era normal estar tenso en los cuartos de final de un Grand Slam, a lo que Stan respondió lo siguiente. "No, no creo que porque sea solo unos cuartos de final de un Grand Slam. Es un partido de tenis, siempre puedes tener algo de tensión. La gente que entra en la pista sale a ganar el partido y a veces este tipo de cosas pueden pasar".

Por primera vez Wawrinka se va a enfrentar a Roger Federer en semifinales, estando por delante de él en el ranking y se le preguntó sobre cómo se siente ahora en comparación a cuando él (Roger) estaba por delante suya en el ranking. ''Sí, ahora tengo mucha más confianza en mi mismo. Cuando entro en la pista no importa contra quién juegue, porque se lo que tengo que hacer para ganar. Por su puesto que contra Roger siempre es especial, porque es muy bueno. Es el mejor de todos los tiempos, y tiene respuesta para todo, pero he sabido qué hacer para ganarle en un Grand Slam así que veremos.''

Stanimal llevaba un vendaje aparatoso en su pierna derecha y el de Lausana explicó el por qué de ese vendaje. ''Tengo una venda más pequeña y la razón por la que tengo otra más grande es para que sujete la otra para que no se caiga durante el partido. No es nada importante y me estoy moviendo muy bien en la pista.''

El suizo tiene una gran relación con su entrenador Magnus y se preguntó cómo es su relación y lo mucho que lo significa para él. ''Estoy muy feliz de tenerle en mi equipo. Creo que no solo es un gran entrenador, sino que también es una grandísima persona. Él ha encontrado de la forma de cambiar mi carrera, desde que él ha llegado he ganado tres Grand Slams y finalizado en el top cuatro tres años seguidos. Siempre es algo bueno tener a una persona que pueda ayudarte para superar tus límites. Espero compartir más cosas con él por muchos años.''