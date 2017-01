Roberto Bautista: "Por momentos en los intercambios mandaba más que Raonic"

Roberto Bautista durante un torneo pasado | Foto: Dani Mullor - VAVEL

Después de brillar con luz propia durante la pasada temporada 2016, llegando a ser uno de los referentes españoles ante los problemas físicos de Rafael Nadal y la baja forma de David Ferrer, Roberto Bautista se ha preparado a conciencia durante la pretemporada, entrenando duro para llegar al 2017 pletórico, y como no podía ser de otra manera, el trabajo termina dando sus frutos, por lo que en su primer torneo del curso, el Aircel Chennai Open, el castellonense se deshacía de Daniil Mdvedev para conquistar el primer título de la campaña, algo que le suponía un cansancio por el cual se tenía que dar de baja en el ASB Classic de Auckland, donde defendía el cetro logrado un año atrás. Y las buenas sensaciones continuaron en el Open de Australia, primer Grand Slam del curso, donde el español doblegaba en su camino al argentino Guido Pella, el japonés Yoshihito Nishioka y su compatriota David Ferrer, no pudiendo hacer nada para doblegar al canadiense Milos Raonic en cuarta ronda, y es que el cabeza de serie número tres terminaba siendo superior para imponerse por 6-7 (6), 6-3, 4-6 y 1-6.

"A Raonic lo veo muy agresivo, como siempre, con más experiencia, más maduro, si está bien y saca bien es muy difícil hacerle daño"

Jugar contra uno de los mejores tenistas del momento nunca es fácil, pero aún así Bautista planteó un partido muy atrevido frente a Milos Raonic, dominando los puntos en muchas fases del encuentro. "Tengo la sensación de que he sido mejor que él los tres primeros sets, y de que se me ha escapado un desempate en el primero, no sé todavía cómo ha sido, no es que los haya jugado mal, él ha sacado muy bien, no he tenido la opción de quitarle la iniciativa que el me quitaba con el saque, creo que he controlado el partido, el juego y por momentos en los intercambios mandaba más que él, pero con él hay momentos que no tocas bola, por el saque que tiene", comentó ante los medios de comunicación el castellonense.

Para terminar, Roberto Bautista asume que su derrota no se debe a problemas físicos, elogiando el español la figura de Milos Raonic, quien ahora será el contrincante de Rafael Nadal. "Son molestias lógicas y normales de un Grand Slam, después de pasar tantas horas el otro día con David, pero físicamente me encontraba bien y si hubiéramos ido a un quinto me sentía mejor que él, pero a Raonic lo veo muy agresivo, como siempre, con más experiencia, más maduro, si está bien y saca bien es muy difícil hacerle daño, porque luego de fondo corre bien y juega bien", concluyó.