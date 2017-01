Garbiñe Muguruza: "Coco jugó muy bien en general y fue la mejor sin duda"

Muguruza durante la pasada Fed Cup en la grada | Foto: Jordi Echevarria - VAVEL

Después de tener que retirarse en semifinales en Brisbane ante Alize Cornet por lesión, Garbiñe Muguruza puso rumbo al primer Grand Slam del curso, en Melbourne, con las ganas e ilusión propias de una tenista de su clase, que durante la pasada temporada fue capaz de ganar ni más ni menos que en Roland Garros. Los comienzos nunca son fáciles, sobre todo en los torneos importantes, pero la tenista hispano venezolana no ha hecho otra cosa que ganar en suelo australiano. En primera ronda consiguió deshacerse en primera ronda de la neozelandesa Marina Erakovic por 7-5 y 6-4, en segunda venció a la estadounidense Samantha Crawford por un nuevo 7-5 y 6-4, en la tercera ronda su víctima fue la letona Anastasija Sevastova por un aplastante 6-4 y 6-2 y en cuarta ronda se deshizo de la rumana Sorana Cirstea por 6-2 y 6-3, para que en los cuartos de final del torneo australiano su contrincante fuera la estadounidense Coco Vandeweghe, quien le superaba por un aplastante 6-4 y 6-0 en tan solo una hora y veintitrés minutos. Contando con los problemas físicos que sufrió durante todo el torneo, las sensaciones no son del todo malas para una Muguruza que ha confirmado su participación en la próxima ronda de la Copa Federación.

"Estaba intentando hacer alguna cosa para sacarla de su zona de confort, pero todo lo que intenté no funcionaba"

Como no podía ser de otra manera, Muguruza no solo no duda en no reprocharse nada por su buen juego, sino que elogia de forma lógica la figura de Coco Vandeweghe, quien cuajó un fabuloso partido. "Estoy sorprendida porque jugó de forma increíble, raramente falló, tuvo una gran actuación, no tengo quejas por mi juego, cuando alguien juega contra un rival así es difícil, Coco jugó muy bien en general y fue la mejor sin duda, pero no me reprocho nada del partido, he hecho todo lo que podido, me he entrenado bien, y ella lo ha hecho muy bien, con muy pocos errores, no le voy a dar más vueltas", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Garbiñe Muguruza buscó durante todo el encuentro solventar los problemas que le creaba desde el otro lado de la pista Vandeweghe, pero la hispano venezolana vio como ninguna de sus soluciones daba frutos. "Estaba intentando hacer alguna cosa para sacarla de su zona de confort, pero todo lo que intenté no funcionaba, y me lo ha sabido devolver un poco mejor, era un poco de frustración porque estaba dándolo todo y el marcador reflejaba una diferencia", concluyó.