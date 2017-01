Serena Williams: "Estoy aquí para ganar el torneo"

Serena Williams firma unos autógrafos tras su victoria de hoy. Foto: zimbio.com

Tras su victoria de hoy ante la británica Johanna Konta en los cuartos de final del Open de Australia, la campeona de 22 torneos de Grand Slams, la estadounidense Serena Williams, mostró su felicidad por el triunfo a la par que elogió a su rival de hoy. "Fue un partido interesante, ella (Konta) es una gran jugadora, por eso creo que lo hice muy bien hoy. Ella siempre juega bien en Australia. Con el juego que tiene, creo definitivamente en que podrá lograr algún Grand Slam en el futuro", afirmó.

Serena busca su séptimo Open de Australia. Si lo logra, quedaría sólo por detrás de Margaret Smith, con once, como segunda tenista con más títulos en Melbourne Sobre su rival en semifinales, la croata Mirjana Lucic, la menor de las hermanas Williams reconoció que no recuerda mucho de su último enfrentamiento, hace nada más y nada menos que 18 años en Wimbledon. Eso sí, Williams ha admitido que tendrá que dar lo mejor de sí misma para ganar. "Recuerdo que fue en 1998, en la pista central. Y que gané, eso es todo lo que recuerdo. Éramos las dos muy jovénes, evidentemente. Después de mucho tiempo, aquí estamos las dos otra vez, eso es algo realmente increíble. Ella está jugando muy bien después de mucho tiempo alejada de las pistas. Creo que lo más importante es mantenerme concentrada y seguir jugando bien. Ojalá sea capaz de conseguir la victoria, no hay otro objetivo, estoy aquí para ganar, para dar lo mejor de mí misma", reconoció.

La número dos del mundo también fue cuestionada por la velocidad de la superficie en la presente edición del Open de Australia, algo que está siendo muy comentado durante torneo. Al respecto, Williams contestó que "no soy la más indicada para hablar de superficies rápidas o lentas. He jugado muy bien en ambas superficies, no estoy seguro de cuál puede ser la mejor para un jugador veterano", declaró.

Sobre su partido ante Johanna Konta, la estadounidense destacó su mejoría con el segundo servicio y con su juego en general. "Mi primer servicio no fue todo lo bueno que esperaba, pero trabajé muy bien con el segundo. En general, he estado trabajando todos mis golpes. He adquirido confianza desde el fondo, con mi derecha, el revés y también con el resto. La he visto jugar bastante en televisión (sobre Konta). Honestamente, no creí que fuera más alta que yo, pensaba que éramos más o menos de la misma altura. Hacía mucho tiempo que quería jugar contra ella y hoy tuve la oportunidad de hacerlo", confesó.

Aparte de la propia Serena, con 35, su hermana Venus (36) y su próxima oponente, Mirjana Lucic (34), pasan ampliamente de la treintena de edad. Al respecto, Serena no ocultó su alegría, tanto por ella misma como por su hermana. "Llevo jugando al tenis muchos años y en estos últimos he sido muy consistente. Estoy muy contenta por Venus, obviamente. Ella lo está haciendo increíble. También estoy contenta por Mirjana. Como ya dije antes, la conozco desde hace muchos años y ver que a lo largo de estos años no se ha rendido y ha seguido luchando es realmente inspirador para mí. La suya es una historia de superación maravillosa".

La seis veces campeona en Melbourne también opino sobre lo que puede deparar la otra semifinal, en la que se enfrentarán dos compatriotas suyas, su hermana Venus y Coco Vandeweghe. "Es una gran noticia saber que ya hay como mínimo un representante estadounidense en la final. Obviamente yo también quiero estar en la final, pero independientemente, va a ver seguro en la final una jugadora americana que no se llama Serena Williams, algo que creo que será bastante impresionante. Coco (Vandeweghe) está jugando un gran tenis. Fue capaz de ganar a la número uno del mundo y ha ganado a otras muchas grandes jugadores en lo que va de torneo. Me llevo muy bien con ella, solemos charlar bastante en el vestuario. Me alegra verla jugar tan bien. Creo que va a ser un gran partido, las dos semifinales lo serán", declaró.

De todos es conocedora la gran amistad que tienen Serena Williams y Andy Roddick. La menor de las Williams admitió que "todavía no le he visto personalmente en Australia, le he visto por televisión pero no nos hemos cruzado todavía. Me alegro mucho por él", comentó Williams, en alusión a la nominación del cañonero de Nebraska para entrar en el Salón de la Fama del tenis. Roddick se retiró con 30 años, mientras que Serena Williams sigue siendo una de las referencias del tenis femenino a los 35 años. "En los vestuarios he visto varias veces a personas con las que he jugado antes, pero que ahora están en el circuito de leyendas. Incluso yo soy más mayor que algunas de esas jugadores, lo que me hace plantearme si debería estar jugando el circuito de leyendas. Pero por ahora, tanto Venus como yo seguiremos en el circuito profesional", aclaró.

Por último, la estadounidense mostró su alegría por la presencia en las semifinales de tres jugadores nacidas en el sur de California. A propósito, también fue preguntada, en un tono más personal, por los premios Oscar del cine. "Es una gran noticia ver a tres chicas de California en unas semis de Grand Slam, es impresionante. He visto las nominaciones para los Oscars, y me parecen estupendas. Me alegra que haya muchos afroamericanos entre los nominados. Todavía, no he visto Fences pero sí Hidden Figures (Talentos Ocultos), me parecen dos películas fantásticas", finalizó.