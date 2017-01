Previa Roger Federer - Stan Wawrinka: el honor suizo en juego

Federer y Wawrinka, al término de un partido. Foto: Zimbio

Llegamos a la recta final del primer grand slam de 2017. El Open de Australia encara la recta final y las semifinales del cuadro masculino individual están servidas. Dos partidos bastante atractivos y propios de la grandeza de la cita, pero llenos de sorpresas. Federer, cabeza de serie número 17, se mide a su compatriota Wawrinka, cuarto y el primero de los que quedan en liza. Por la parte baja del cuadro, el manacorí Rafa Nadal -noveno- se mide al búlgaro Grigor Dimitrov (15), que está realizando un gran tenis y acumula diez partidos seguidos invicto, tras ganar hace dos semanas el torneo 250 de Brisbane.

Cómo llega Federer

Roger Federer, campeón de 17 grand slams, no partía en las apuestas al principio como el futuro ganador en Australia. Sin embargo, en esta semifinal se ha convertido en el favorito por motivos más que evidentes. Partía por una parte del cuadro temible, y los grandes enfrentamientos no tardaro en llegar. Jurgen Melzer fue su primer contrincante y Federer cedió un set ante el jugador austriaco, que venía procedente de la fase previa. El veterano tenista austriaco cayó por 5-7 6-3 2-6 y 2-6 tras poco más de dos horas. En segunda ronda el astro suizo se enfrentó al estadounidense Noah Rubin. El joven, de 20 años, no pudo plantar cara ante Federer, cayendo por 5-7 3-6 y 6-7 (3), tras dos horas, prácticamente la misma duración que el anterior encuentro. Después de dos partidos ante rivales a priori asequibles, llegaba la primera prueba de fuego, ya que en tercera ronda esperaba Thomas Berdych. El checo no fue rival y fue barrido de la pista por Federer, que le endosó un 2-6 4-6 y 4-6 tras hora y media de partido.

Tras las tres victorias iniciales, en octavos aparecía el japonés Kei Nishikori. En uno de los mejores partidos hasta la fecha del torneo, Roger venció por 6-7 (4) 6-4 6-1 4-6 y 6-3. Tres horas y media de encuentro que se decidió en el definitivo quinto set. Más tranquila fue la prueba de los cuartos de final. El alemán Mischa Zverev se plantó en la antepenúltima ronda tras vencer al número uno mundial Andy Murray, toda una gesta. El número 50 de la ATP acusó el cansancio y apenas duró una hora y media ante el de Basilea, cayendo por 1-6 5-7 y 2-6. Así se ha colado Federer entre los cuatro mejores, cediendo tan solo tres sets en cinco partidos.

Cómo llega Wawrinka

Si Federer ha cedido tres sets, no iba a ser menos Wawrinka. El de Lausana también ha dejado escapar tan solo tres sets en sus cinco primeros partidos. En primera ronda eliminó con muchos apuros al eslovaco Martin Klizan. El número 34 exigió al máximo a Stan, y cayó por 4-6 6-4 7-5 4-6 y 6-4 en casi tres horas y media de encuentro. En su siguiente compromiso, tardó casi dos horas en despachar al estadounidense Steve Johnson por 6-3 6-4 y 6-4. El siguiente rival fue el serbio Victor Troicki, otro rival entre el 30 y el 35 en la ATP, como los dos anteriores. A pesar de adelantarse en el marcador, cedió por 3-6 6-2 6-2 y 7-6 (7) en algo más de dos horas y media.

Andrea Seppi fue el contrincante de Stan en los octavos de final. El italiano había eliminado previamente al local Nick Kyrgios y forzó al suizo a tres tie breaks. Wawrinka sufrió de lo lindo para librarse de Seppi: 7-6 (2) 7-6 (4) y 7-6 (4). En el último encuentro antes de medirse a Federer, Wawrinka derrotó por la vía rápida al francés Tsonga en dos horas y cuarto. Sin ceder un solo set, Stan derrotó a su rival por 7-6 (2) 6-4 y 6-3.

Enfrentamientos entre ambos

El enfrentamiento entre las dos mejores raquetas suizas de la ATP se ha convertido en un clásico con el paso de los años. Aunque el balance es claramente favorable a Federer, Wawrinka tiene mucho que decir en este encuentro, que se presenta como un auténtico lujo para los espectadores del tenis. Son 18 las victorias del de Basilea por tan solo tres del de Lausana (octavos Monte Carlo 2009, final Monte Carlo 2014 y cuartos Rolland Garros 2015). Wawrinka solo ha vencido en tierra, mientras que en hierba y pista dura siempre ha mordido el polvo ante Federer. Sin duda este enfrentamiento es una gran oportunidad para Wawrinka, ganador de tres grand slams en su carrera (Australia 2014, Rolland Garros 2015 y US Open 2016).