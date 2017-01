Rafa Nadal: ''Llegar a semifinales es muy importante porque demuestra que sigo siendo competitivo''

Rafa Nadal entrenando en el Australian Open. Foto: Zimbio

Tras mucho tiempo Rafa Nadal vuelve a unas semifinales de Grand Slam. Pero más allá del logro, son las sensaciones que hay dentro de la pista que son las mejores y recuerdan al Nadal que dominó el tenis mundial.

El manacorense se ve ilusionado por su hazaña de llegar a semifinales de un Grand Slam y ha hecho una especie de recorrido a lo largo de todos sus partidos y se le preguntó sus emociones. ''Es una buena noticia, especialmente ganando frente a jugadores difíciles como Monfils en cuartos, Zverez y ahora Raonic. Creo que son jugadores top, por lo que es muy importante para mi porque significa que sigo siendo competitivo. Estoy muy feliz por estar de vuelta en las rondas finales de un torneo importante. Siempre es difícil, pero he luchado y trabajado duro para hacer esto.''

A lo largo del partido vimos a Nadal intentando cosas distintas que en su anterior enfrentamiento en Brisbane y se comentó si fue su posición a la hora de devolver el servicio de Raonic. ''Sí, he restado dentro de la pista. En Brisbane estaba restando seis o siete metros por detrás de la línea. Vi el partido antes y decidí ir a por ello, se lo comenté a Carlos y Toni y sabíamos que necesitábamos cambiar eso. Hablamos de combinar el restar por dentro de la pista y en otras ocasiones ir por detrás de la línea. Me sentía bien cuando estaba por dentro de la línea y sentía que estaba presionándolo muchas veces, así que estoy muy contento por ello.''

Nadal es el único que en semifinales se va a enfrentar a un tenista menor de 30 años (Dimitrov) y le preguntaron si tiene potencial para ganar un Grand Slam en el futuro. ''Creo que es un ganador potencial, pero a lo mejor es algo más tarde de lo que pensamos, porque ahora tiene 25 años. Sigue siendo joven pero no pertenece a la nueva generación. Es un jugador con un talento y potencial increíbles. Va a ser un partido duro y espero que para él también.''

Muchos jugadores, tanto profesionales y amateurs, cuando se enfrentan a un jugador con un gran saque muchas veces desean que cometa una doble falta. ''Nunca pienso eso en esa situación, porque si piensas en que cometa una doble falta, no vas a estar preparado para devolver el saque. Lo que pasa es que él falla el primer saque, y si no me equivoco saca a 223 km/h. Entonces en el segundo servicio no esperas que cometa una doble falta siendo un gran sacador como Raonic. Simplemente pasa y lo que puedes hacer es dar las gracias a Dios.''

Las vendas en los dedos en de Rafa Nadal siempre son temas de conversación y se preguntó por qué lo hace. ''Si llevas viéndome jugar mucho tiempo sabes que las he estado usando durante muchos años por lo que no es algo nuevo. El problema es con mi piel cuando cambio de entorno, por ejemplo juego aquí pero la semana que viene vuelvo a Europa que hace mucho más frío además de que la humedad es distinta y la piel sufre. Hay ciertos puntos en la mano en el que siempre hay ampollas o simplemente la piel se abre.''