Federer alcanza la final del Open de Australia siete años después

Roger Federer lo ha vuelto a hacer. Para el mejor tenista de la historia no hay límites ni obstáculos que se interpongan en su camino. Tras más de seis meses, que se dice pronto, sin pisar una pista de tenis por lesión, la leyenda suiza volverá a tener la oportunidad de sumar su decimoctavo título de Grand Slam (el último fue en Wimbledon 2012). Será la final de Grand Slam número 28 de su carrera, la sexta en el Open de Australia, torneo en el que buscará su quinto entorchado tras deshacerse de su compatriota Stan Wawrinka, cuarto cabeza de serie en Melbourne, en un partido extraordinario que acabó decidiéndose a favor del tenista de Basilea en el quinto set. Tras perder los dos primeros sets, Wawrinka tuvo una gran reacción llegando a empatar el partido pero en el set definitivo, Federer fue mejor en los momentos clave y selló su billete hacia la final.

A pesar de la derrota, Wawrinka tuvo mejor balance de golpes ganadores y errores no forzados: 45 por 35. Federer, por su parte, realizó 47 golpes ganadores y cometió tres errores más​ Como no podía ser de otra manera, el choque no defraudó. Desde el primer instante del partido ambos jugadores imprimieron una gran velocidad y un ritmo muy alto a cada uno de sus golpes. Las oportunidades se fueron sucediendo para ambos hasta que finalmente el set cayó del lado de Federer por 7-5, tras lograr al resto la rotura decisiva. El de Basilea presionó a su rival con el revés cortado y Wawrinka no supo levantar la primera bola de set al estrellar su derecha en la red.

Con un set ya en el bolsillo, Federer desplegó su mejor nivel durante el segundo set. Mentalmente afectado por la pérdida del primero, Wawrinka cedió nuevamente su servicio en el sexto juego para más tarde ver cómo su compatriota cerraba el segundo set por 6-3. El choque se complicaba aún más para Wawrinka, consciente de que necesitaba un bajón de su rival para tener que decir algo todavía en el partido.

Federer celebra un punto durante el encuentro. Foto: zimbio.com

Gran reacción de Wawrinka para empatar el encuentro

Pero ese bajón de Federer que imploraba Wawrinka sucedió a partir del tercer set. Antes, el número cuatro del mundo había aprovechado el descanso entre set y set para acudir a los vestuarios en busca de soluciones y, de paso, tratar de romperle el ritmo a un Federer que veía más cerca que nunca el pase a la final. Lo cierto es que tras ese parón, el escenario del partido cambió radicalmente. La cabeza y las piernas de Federer dejaron de funcionar lo que permitió a Wawrinka, muy calmado y como si la cosa no fuera con él, hacerse con el tercer set por un contundente 6-1 en poco más de 20 minutos.

Wawrinka ganó más puntos con el segundo saque que con el primero, 70% por 63%, respectivamente La sorprendente inercia que había cogido el partido continuó en el primer juego del cuarto set, al romper Wawrinka el saque de Federer por tercera vez consecutiva. El de Basilea había perdido por completo sus sensaciones con la raqueta y le urgía despertar antes de que se le complicara de verdad el partido. Y pareció hacerlo, al conseguir el contrabreak en el juego siguiente y recuperar el equilibrio en el cuarto parcial (1-1). Pero esto no desmoralizó a Wawrinka, que volvería a romper el saque de su compatriota en el noveno juego, tras conectar dos passing shots maravillosos con su derecha cortada. Con un servicio el blanco y una mirada de aprobación hacia su palco, Wawrinka se llevaba el cuarto set por 6-4 y mandaba el choque al quinto y definitivo set.

Stan Wawrinka durante el partido de hoy. Foto: zimbio.com

Federer resurge y se lleva el partido

Llegados a este punto, la tensión se hacía notar, tanto en los propios jugadores, como en una Rod Laver repleta para la ocasión y que veía que su ídolo veía peligrar seriamente su puesto en la final. Daba la sensación de que Wawrinka estaba más fresco que Federer. Pero como ya se sabe en este y en todos los deportes, si perdonas lo acabas pagando. El de Lausana tuvo en su mano la posibilidad de adelantarse en el marcador del último set. Tanto con 1-1 como con 2-2, Wawrinka tuvo a su disposición dos bolas de break pero no pudo hacer efectivas ninguna de ellas. Especialmente decisiva fue la segunda, al estrellar Stan en la red su revés cruzado.

Federer logró salvar ese momento de apuro y se vino arriba. Todo lo contrario le pasó a Wawrinka. El triple campeón de Grand Slam no se quitó de su cabeza ese error con su revés y se descentró lo justo para decir adiós al partido. Con otro error de revés y una doble falta, Wawrinka sucumbió a la presión y cedió su servicio (4-2), una ventaja que su rival ya no perdonaría. Con la confianza y la moral de tener de nuevo la ventaja en el marcador, Federer voló hacia la victoria y selló su billete hacia su primera final en Melbourne, como sólo el sabe hacerlo, con un servicio en blanco que puso el definitivo 6-3 en la quinta manga.

Wawrinka y Federer se saludan tras finalizar el partido. Foto: zimbio.com

La emoción era tal en el gesto de Roger Federer que a punto estuvo de derramar alguna lágrima que otra. No es para menos. El suizo tendrá el domingo la oportunidad de agrandar aún más su leyenda, al disponer de una nueva oportunidad de sumar su Grand Slam número 18. El mejor tenista de la historia sigue demostrando, a sus propios seguidores y a aquellos que parecían haberlo enterrado antes de tiempo, que tiene cuerda para rato. El maestro suizo ya espera rival. O Nadal o Dimitrov.